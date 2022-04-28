З Ірмою Вітовською в головній ролі: в Італії стартують покази сімейної комедії "Коза Ностра"

Гангстерська сімейна комедія розповість про пригоди української заробітчанки Влади Кози, яка допомагає італійському мафіозі залагодити конфлікти із дітьми, спадкоємцями клану, і, як наслідок, повернути колишню могутність. Про це 24 каналу розповіла пресслужба фільму.

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Сюжет картини

Сюжет кінокомедії розповідає про пригоди жительки карпатського селища Влади Кози. Дочка Влади переїхала до коханого на Сицилію. Отримавши звістку про народження онука, Влада, як справжня українська мама, вирішує їхати в Італію, аби допомогти доньці з вихованням щирого гуцула.

Та всі плани амбітної українки йдуть шкереберть. Донька відмовляється від допомоги. Тож Влада вимушена влаштуватися на роботу до італійської родини, яка виявляється осередком справжньої мафії. Та Влада не з полохливого десятка – вона допомагає дону Фредо, який щойно повернувся з в’язниці, дати раду своєму бізнесу та налагодити стосунки з дітьми – наступниками клану Коза Ностра.

Саме завдяки "секретному українському інгредієнту" сильної українки Влади Кози, сімейству Лагана таки вдасться порозумітися та відновити втрачену владу й могутність клану.



Італійський постер до комедії / Фото пресслужби фільму

Акторський склад

Хоча кіно здебільшого знімалося в Італії, а основний каст кінокомедії складається з італійських акторів, головну роль у фільмі зіграла українка. Влада Коза з’явилася у виконанні найвідомішої української мами, зірки українського театру та кіно Ірми Вітовської.

В епізодах також побачимо емігрантку українського походження Юлію Соболь у ролі доньки головної героїні – Марії Спітоліні-Кози. А ще у фільмі побачимо перекладачку Уляну Федоряченко в несподіваній ролі. Уляна допомагала Ірмі Вітовській приборкати італійську, і це вдалося зробити настільки круто, що голос пані Ірми навіть не дублювали на постпродакшені.



Творча команда кінокомедії / Фото пресслужби фільму

Про свої італійські пригоди, вивчення нової мови за лічені тижні, життя в Італії, роботу з італійською командою та про своєчасність виходу кінокомедії пані Ірма розповіла на пресконференції, присвяченій виходу фільму в кінотеатри, 26 квітня в Римі.

Для мене "Коза Ностра" – це великий досвід роботи в італійській команді: від підготовки та вичитки до зйомок. Та варто зазначити, що українська кіноіндустрія аж ніяк не гірша – часом італійці по-хорошому дивувалися рівню професійності наших творців,

– сказала Ірма.

На пресконференції 26 квітня, присвяченій виходу фільму, не оминули увагою й війну в Україні.

"Тож я намагалася донести до італійців історичний контекст, аби усі правильно тлумачили хід подій. Нам бажали свободи. Італійці, у більшості – за нас. Наша комедія виходить дуже на часі. Попереду літо, яскрава українська жінка Влада Коза закохує у себе. Її вже полюбили в Італії – це було видно неозброєним оком, адже від журналістів так і сипалися питання щодо образу моєї героїні. Судячи з настроїв, італійська команда теж задоволена результатом і, переконана, глядачам стрічка точно припаде до душі", – поділилася враженнями акторка Ірма Вітовська.



Ірма Вітовська та італійська журналістка / Фото пресслужби фільму

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Що відомо про роботу над проєктом

Робота над комедією розпочалася у 2017 році – саме тоді відбувся пітчинг проєкту на престижному MIA TV Drama Series Pitching Forum у Римі. Після вдалого пітчингу почався марафон перемовин із потенційними партнерами – вибір впав на італійську кінокомпанію Pepito Produzioni, чий погляд на фільмування сподобався продюсерці Катерині Вишневській та авторці ідеї й сценаристці Анастасії Лодкіній.

Крім того, ідея здобула підтримку одного із підрозділів національної італійської телерадіокомпанії RAI – кінокомпанії Rai Cinema, на замовлення якої й було знято стрічку. До речі, попередня колаборація мастодонтів італійської кіноіндустрії принесла чудові плоди – стрічка Bad Tales, спродюсована Pepito Produzioni та Rai Cinema, здобула Срібного Ведмедя за найкращий сценарій на 70-му Берлінському міжнародному кінофестивалі.

Локації зйомок

Фільмування відбулося у 2020 році в мальовничих українських Карпатах, сонячній Сицилії та в околицях величного Риму – у розпал пандемії COVID-19. Спочатку україно-італійська команда вирушила в Україну – до Верховини, що на Івано-Франківщині, де у зйомках взяли участь місцеві жителі, з’явившись у кадрі у святковому гуцульському вбранні, а згодом – до Італії, де знімати кіно довелося в умовах суворих карантинних обмежень.

Режисером фільму став Джованні Дота, для якого "Коза Ностра" стала дебютною повнометражною роботою. Оператор кінокомедії – Карло Ріналді, чиї роботи були відзначені на фестивалях Series Mania, UMKVA, Emmy Award, Венеційському та Туринському кінофестивалях.