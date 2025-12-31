Точно не "Іронію долі": що подивитися у новорічну ніч

Наближається новорічна ніч – час, коли кожен з нас хоче повірити в диво. У час війни більшість сімей святкують вдома й шукають, що можна подивитися. Ми виросли на радянських фільмах, які для багатьох стали культовими, однак зараз точно є чимало альтернативних варіантів "Іронії долі" та іншим стрічкам, які роками нам нав'язували вороги.

24 Канал зібрав 3 нові українські фільми, які ідеально підійдуть для сімейного перегляду у святкову новорічну ніч.

"Потяг у 31 грудня"

Ця українська комедія вийшла на екрани минулого року і одразу підкорила глядачів. За сюжетом, різні персонажі у новорічну ніч застрягають у потязі, тож Новий рік доводиться зустрічати разом. Так незнайомці в одну мить стають справжньою сім'єю. У стрічці багато смішних моментів, які вдало поєднані з теплими та душевними сценами, що дарують відчуття новорічного дива.

"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

