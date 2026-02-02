Іспанські фільми та серіали про пограбування, які можна подивитись після роботи

Вечір понеділка – чудовий час, щоб подивитися цікавий фільм або серіал. Початок робочого тижня часто виявляється важким, тож після всіх виконаних справ потрібно добре відпочити.

24 Канал підготував добірку іспанських фільмів та серіалів про пограбування. Серед них є популярність проєкти – "Паперовий будинок" і "Берлін", які закохали у себе глядачів.

Які іспанські фільми та серіали про пограбування подивитися?

"Паперовий будинок"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 8.2/10

Події серіалу розгортаються у Мадриді. Чоловік на прізвисько "Професор" збирає вісьмох людей, щоб вони потрапили в Іспанський монетний двір і викрали 984 мільйони євро. Щоб зберегти анонімність, грабіжники використовують назви міст як псевдоніми.

Пробравшись усередину монетного дому, головні герої захоплюють людей у заручники. Вони залишаються там протягом декількох днів, щоб надрукувати гроші, і водночас мають справу з поліцією.

"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Геніальне пограбування"

Рейтинг IMDb: 6.4/10

Мисливці за скарбами звертаються за допомогою до юного генія, щоб пограбувати Банк Іспанії. Перед тим іспанська влада конфіскувала у них скарби з затонулого корабля.

Головні герої організовують пограбування під час Чемпіонату світу з футболу 2010 року. Поки жителі Мадрида дивляться гру, грабіжники намагаються знайти розгадку скарбів Дрейка.

"Геніальне пограбування": дивіться онлайн трейлер фільму

"Берлін"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.0/10

Це приквел до вищезгаданого серіалу "Паперовий будинок". У центрі сюжету – Андрес де Фонольоса на прізвисько "Берлін". Разом із командою у Парижі він планує викрасти коштовності за одну ніч.

"Берлін": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вкрасти у злодія"

Рейтинг IMDb: 6.2/10

У фільмі розповідається про групу злодіїв, якими керує Ель Уругвайо. Вони планують пограбувати банк Валенсії. Злодії прагнуть викрасти якнайбільше сейфів, а після – втекти через викопаний тунель, який з'єднується з покинутим терміналом метро.

Однак прессекретарка прем'єр-міністра дізнається, що насправді вони шукають політично-шкідливу інформацію, яку надав колишній член уряду, що перебуває у комі.

"Вкрасти у злодія": дивіться онлайн трейлер фільму