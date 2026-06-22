7 захопливих іспанських фільмів, які ви не зможете забути

Якщо ви в пошуках справжніх пристрастей, то ідеальним варіантом для вашого понеділка стане перегляд іспанських фільмів. Це історії з абсолютно різними сюжетами, але у них є спільна риса – усі ці стрічки подарують найспекотніші емоції.

У матеріалі 24 Каналу ми зробили добірку різножанрових фільмів. Це проєкти різних років, серед яких ви знайдете для себе щось по-справжньому особливе. Рекомендуємо 6 детективних серіалів 2026 року, які подивитесь на одному подиху Які іспанські фільми стануть ідеальним варіантом на вечір? "Моя провина" – фільм, який заснований на однойменній книзі іспанської письменниці Мерседес Рон. Історія про заборонені стосунки зведених брата та сестри, які виявляються значно глибшими, аніж видається на перший погляд. "Моя провина": дивіться онлайн трейлер фільму "Крізь моє вікно" – іспанський підлітковий фільм, який вийшов у 2022 році. Над стрічкою працювали режисер Марсаль Форес за сценарієм Едуарда Сола та однойменним романом Аріани Годой. "Крізь моє вікно": дивіться онлайн трейлер фільму "Три метри над рівнем неба" – фільм 2010 року режисера Фернандо Ґонсалеса Моліни. Це історія про Бабі і Аче, які належать до двох різних світів, але це не завадить їм безмежно закохатись одне в одного. "Три метри над рівнем неба": дивіться онлайн трейлер фільму "Під час грози" – іспанський фантастичний трилер, який вийшов у світ у 2018-му році. Історія про подорож в часі, яка дозволяє Вірі врятувати життя хлопчика 25 років тому, але призводить до втрати дочки, яку вона намагається повернути. "Під час грози": дивіться онлайн трейлер фільму "Платформа" – науково-фантастичний фільм з елементами жахів і трилера режисера Гальдера Гастелу-Уррутії. Фільм вийшов у 2019-му році і неабияк полюбився прихильникам горорів. "Платформа": дивіться онлайн трейлер фільму "Похований живцем" – моторошний трилер 2010 року режисера Родріго Кортеса з Раяном Рейнольдсом у головній ролі. Що цікаво, цю стрічку зняли всього за 17 днів. "Похований живцем": дивіться онлайн трейлер фільму "Шкіра, у якій я живу" – кінопроєкт режисера Педро Альмодовара 2011 року за книгою "Тарантул" Тьєррі Жонке. Цей фільм ідеально підійде для тих, хто любить страшні історії, адже стрічка розповідає про помсту. "Шкіра, у якій я живу": дивіться онлайн трейлер фільму Обирайте стрічку для свого ідеального вечора та зануртесь у справжні іспанські пристрасті.