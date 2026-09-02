4 найкращі іспанські серіали, які тримають у напрузі до останньої серії

Іспанське телебачення давно здобуло світове визнання завдяки вмінню створювати шалену динаміку, яскравих персонажів і непередбачувані сюжетні повороти. Сучасні серіали з Іспанії захоплюють увагу з перших хвилин і змушують дивитися серію за серією, поки герої розплутують небезпечні таємниці чи реалізують ризиковані плани.

24 Канал зібрав найпопулярніші та найякісніші іспанські проєкти, які точно варті перегляду.

"Паперовий будинок"

Рейтинг IMDb – 8,2

Кількість сезон – 5

Кримінальна драма розповідає про таємничого генія на прізвисько Професор, який збирає групу грабіжників задля зухвалого нападу на Королівський монетний двір Іспанії. Злочинці беруть у заручники десятки людей і друкують мільярди євро прямо в приміщенні установи, доки поліція марно намагається розгадати плани ватажка.

"Паперовий будинок": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes серіал отримав 94% схвалення за винахідливий сюжет, стрімкий розвиток подій і харизматичних персонажів, яким співпереживаєш, попри їхній кримінальний статус.

"Еліта"

Рейтинг IMDb – 7,1

Кількість сезонів – 8

Підлітковий трилер переносить глядача до престижної школи "Лас-Енсінас", куди зараховують трьох підлітків із простих робітничих сімей. Соціальна нерівність, заздрість та боротьба за статус швидко переростають у відкритий конфлікт, який завершується загадковою загибеллю однієї з учениць. Автори детально розкривають темні таємниці привілейованої молоді, показуючи наслідки токсичних стосунків і брехні.

"Еліта": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes проєкт відзначили за швидкий темп, вдале поєднання молодіжної драми з класичним детективом і сміливе висвітлення гострих соціальних проблем.

"Невинний"

Рейтинг IMDb – 7,8

Кількість сезонів – 1

Сюжет детективу розгортається навколо долі Матео, який відсидів у вʼязниці за ненавмисне вбивство під час вуличної сутички й намагається побудувати нове життя. Разом із вагітною дружиною він купує житло та мріє про спокій, але один телефонний дзвінок руйнує все й знову втягує чоловіка у світ шантажу. Кожен епізод відкриває несподівані деталі з минулого персонажів, змушуючи постійно сумніватись у тому, хто тут справжній злочинець.

"Невинний": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі похвалили серіал за якісну екранізацію роману Гарлана Кобена, майстерні сюжетні повороти та інтригу, яка зберігається до самого фіналу.

"Гранд-готель"

Рейтинг IMDb – 8,3

Кількість сезонів – 3

Історична детективна драма занурює в атмосферу Іспанії початку XX століття. Молодий чоловік Хуліо влаштовується офіціантом до розкішного аристократичного маєтку-готелю, аби таємно розслідувати раптове зникнення своєї рідної сестри.

"Гранд-готель": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики та глядачі схвально оцінюють проєкт за естетичні декорації та костюми, переконливу гру акторського складу й захопливу атмосферу в дусі класичних романів Агати Крісті.

Британці, як і іспанці, можуть вигадати такий сюжет, що захопить глядача з першої хвилини. Раніше ми публікували добірку британських серіалів з високим рейтингом, які слід побачити кожному.