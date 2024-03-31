Зацікавлять з першої серії: іспанські серіали на Netflix, від яких неможливо відірватися

Іспанські кінострічки завоювали аудиторію по всьому світу своїми унікальними історіями. Глядачів надзвичайно приваблюють напружені сюжети, емоційні моменти та любовні стосунки, що лягли в основу іспанських серіалів, які можна подивитися на Netflix.

Так, всі ці елементи робить іспанські серіали одними з найрейтинговіших на популярній стрімінговій платформі Netflix. Кіно 24 підготувало 4 іспанських серіали, доступних на Netflix, які змусить вас зануритись головою в сюжет.

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"Паперовий будинок"

Важко знайти людей, які б не чули про цей іспанський серіал, який підкорив серця мільйонів. Після виходу першого сезону він одразу став популярним.

За сюжетом, група досвідчених грабіжників об'єднується для зухвалого пограбування Монетного двору. Це ризикована та амбітна спроба, оскільки це не вдавалося ще нікому. Вважається, що система безпеки Монетного двору є непроникною, однак це аж ніяк не зупиняє цю команду.

Так, 8 досвідчених злочинців на чолі з "Професором" збирається викрасти велику суму грошей з Монетного двору. Хоч "Професор" впевнений у своєму плані пограбування, залишається питання: чи все піде за його ретельно продуманою стратегією?

"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Еліта"

"Еліта" – молодійжний серіал, який також був у багатьох на слуху.

За сюжетом, у престижну школу Лас-Енсінас прибуло 3 новачки: Надя, Кріс та Семюель. Однак однокласники зустріли їх досить прохолодно. Різкий класовий поділ між учнями, що походять з небагатих сімей та учнів, що виросли у заможних родинах, виявився головною проблемою у формуванні стосунків.

Серіал заглиблюється в різні аспекти підліткового життя, включаючи любов, ненависть, дружбу, зраду, самопізнання, релігійні вірування та упередження. Між усім цим переплітається захоплююча детективна сюжетна лінія.

"Еліта": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Залізна рука"

Цей серіал з'явився на Netflix у 2024 році.

Сюжет серіалу розповість історію Хоакіна Манчадо. Чоловік залізною рукою керує своєю наркоімперією в одному з портів Барселони.

Він жорсткий і рішучий лідер наркоімперії. Вплив та влада, якою володіє Хоакін, незаперечна. Для нього є звичним контролювати кожен аспект свого бізнесу та особистого життя.

Однак стається те, що змушує Хокіна приймати складні рішення. Так, за сюжетом, нова партія кокаїну ставить під загрозу його справу й майбутнє його родини.

"Залізна рука": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Стриптизер"

Стриптизер провів сім років за ґратами і виходить на волю. Хлопець відсидів за вбивство чоловіка своєї коханки. Однак він і досі наполягає на своїй невинуватості та стверджує, що жінка і є справжнім злочинцем та підставила його.

Так, стриптизер очікує на перегляд своєї справи і прагне поділитися своєю версією подій та очистити своє ім'я.

"Стриптизер": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте один із найпопулярніших іспанських серіалів, які завоювали серця мільйонів. Не пропустіть можливість насолодитися цими улюбленими серіалами.