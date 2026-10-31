Коли правда небезпечніша за зброю: 6 політичних трилерів, від яких важко відірватися

У великій політиці не завжди потрібна зброя, щоб розпочати війну. Іноді достатньо одного підпису, секретного документа або людини, яка випадково дізналася забагато. А якщо хтось вирішив розповісти правду, система зазвичай не поспішає дякувати.

24 Канал зібрав шість захопливих фільмів на вечір про боротьбу за владу, небезпечні таємниці та людей, які наважилися кинути виклик системі.

"Залізна завіса", 2025

Жанр: політичний трилер, історична драма.

IMDb: 6,2

Варшава, 1981 рік. Британська професорка психіатрії Джоан Ендрюс приїжджає до Польщі прочитати лекцію, однак випадково стає свідком політичного вбивства. Країну охоплює воєнний стан, кордони закриваються, а сама жінка опиняється під прицілом спецслужб. Тепер замість спокійного повернення додому їй доведеться рятувати власне життя та спробувати передати світові докази злочину. Відрядження, м'яко кажучи, пішло не за планом.

Українська прем'єра – 5 листопада 2026 року.

Що кажуть критики: 95% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Оглядачі особливо відзначили напружену атмосферу та переконливу гру Леслі Менвілл. Водночас деякі критики вважають, що посередині історія дещо втрачає темп.



"Залізна завіса": дивитись терйлер

"Темні часи", 2017

Жанр: історична драма, політичний трилер.

IMDb: 7,4

1940 рік. Велика Британія опиняється перед загрозою нацистського вторгнення, а новопризначений прем'єр-міністр Вінстон Черчилль повинен вирішити, чи домовлятися з Гітлером, чи продовжувати боротьбу. Політичні опоненти тиснуть, союзники опинилися в небезпеці, а часу на роздуми майже немає. Словом, перші робочі тижні Черчилля видалися не надто спокійними.

Що кажуть критики: 84% на Rotten Tomatoes. Головною перевагою стрічки називають неймовірне перевтілення Ґері Олдмена, за яке актор отримав "Оскар".



"Темні часи": дивитись трейлер

"Залізна леді", 2011

Жанр: біографічна, політична драма.

IMDb: 6,4

Маргарет Тетчер згадує своє сходження до влади, політичні конфлікти та рішення, які змінили Велику Британію. Водночас за образом непохитної прем'єр-міністерки поступово відкривається історія жінки, яка заплатила високу особисту ціну за кар'єру.

Що кажуть критики: лише 51% на Rotten Tomatoes. Оглядачі розкритикували надто прісну оповідь, проте гру Меріл Стріп назвали бездоганною. Акторка отримала за цю роль "Оскар".



"Залізна леді": дивитись трейлер

"Ціна правди", 2019

Жанр: історичний, політичний трилер.

IMDb: 6,9

1933 рік. Валлійський журналіст Ґарет Джонс вирушає до Радянського Союзу, щоб перевірити, що насправді відбувається за красивими розповідями про "радянське диво". Потрапивши до України, він стає свідком Голодомору. Тепер журналіст повинен не лише вижити, а й донести правду до світу, який далеко не поспішає її чути.

Що кажуть критики: 86% на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначають важливість історії та її актуальність, хоча й звертають увагу на окремі недоліки сценарію.



"Ціна правди": дивитись трейлер

"Секретне досьє", 2017

Жанр: політичний трилер, історична драма.

IMDb: 7,2

1971 рік. Журналісти The Washington Post отримують можливість оприлюднити секретні документи Пентагону, які розкривають приховані подробиці участі США у війні у В'єтнамі. Однак публікація може коштувати редакції всього. І тепер видавчиня Кетрін Ґрем та редактор Бен Бредлі мають вирішити, що важливіше – власна безпека чи право суспільства знати правду.

Що кажуть критики: 88% на Rotten Tomatoes. Стрічку Стівена Спілберга похвалили за напружений сюжет, акторський ансамбль та актуальне дослідження свободи преси.

"Секретне досьє": дивитись трейлер

"Нюрнберг", 2025

Жанр: історична драма, психологічний трилер.

IMDb: 7,3

Після завершення Другої світової війни американський психіатр Дуглас Келлі отримує завдання оцінити психічний стан нацистських лідерів, які очікують суду. Особливу увагу він приділяє Герману Ґерінґу – одному з найближчих соратників Гітлера. Їхні розмови перетворюються на небезпечне психологічне протистояння, у якому маніпуляції стають не менш важливими за докази.

Що кажуть критики: 72% на Rotten Tomatoes. Оглядачі високо оцінили гру Рассела Кроу та психологічну напругу, хоча дехто зауважив, що фільму бракує глибини в дослідженні складної історичної теми.

"Нюрнберг": дивитись трейлер

Маємо для вас ще й збірку детективів на вечір. Вмощуйтесь зручніше та насолоджуйтесь