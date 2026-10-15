24 Канал зібрав п'ять культових психологічних трилерів 90-х із голлівудськими зірками. Ці стрічки доводять, що найстрашніші ігри відбуваються не на екрані комп'ютера, а в людській голові.

"Мис страху"

Рік: 1991

Оцінка IMDb: 7,3

У головних ролях: Роберт Де Ніро, Нік Нолті, Джессіка Ленґ.

Після 14 років ув'язнення небезпечний злочинець Макс Кейдi виходить на свободу. Однак замість того, щоб почати нове життя, він вирішує помститися адвокату, якого звинувачує у своєму тривалому ув'язненні.

Спочатку це лише психологічний тиск. Але поступово переслідування перетворюється на справжній кошмар для всієї родини адвоката.

Що кажуть критики: Роджер Еберт високо оцінив режисуру Мартіна Скорсезе та психологічну складність героїв. Особливо його зацікавило те, що у фільмі немає абсолютно бездоганних персонажів, а злочинець майстерно використовує чужі слабкості. Водночас критик вважав стрічку менш особистою роботою Скорсезе, ніж його найкращі фільми.



"Мис страху": дивитись трейлер

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"Мовчання ягнят"

Рік: 1991

Оцінка IMDb: 8,6

У головних ролях: Ентоні Гопкінс, Джоді Фостер.

Молода курсантка ФБР Кларіс Старлінг намагається допомогти розшукати серійного вбивцю. Для цього вона звертається до геніального психіатра Ганнібала Лектера, який перебуває за ґратами за особливо жорстокі злочини.

Однак Лектер не збирається просто відповідати на запитання. Натомість він починає власну психологічну гру, поступово проникаючи у найпотаємніші страхи Кларіс.

Що кажуть критики: Роджер Еберт був особливо вражений грою Ентоні Гопкінса. На його думку, акторові вдалося створити настільки моторошного персонажа, що навіть сцени без його участі залишаються пронизаними страхом.



"Мовчання ягнят": дивитись трейлер

"Основний інстинкт"

Рік: 1992

Оцінка IMDb: 7,1

У головних ролях: Майкл Дуглас, Шерон Стоун.

Детектив Нік Каррен розслідує жорстоке вбивство рокзірки. Головною підозрюваною стає письменниця Кетрін Трамелл, яка у своєму романі описала практично ідентичний злочин.

Однак замість того, щоб триматися від загадкової жінки подалі, поліцейський дедалі сильніше захоплюється нею.

Що кажуть критики: Роджер Еберт відзначив харизму Шерон Стоун та напружену гру між головними персонажами. Водночас розкритикував фінал, вважаючи, що автори занадто довільно поводяться з підказками, змушуючи глядачів сумніватися в логіці розв'язки.



"Основний інстинкт": дивитись трейлер

"Первісний страх"

Рік: 1996

Оцінка IMDb: 7,7

У головних ролях: Річард Гір, Едвард Нортон, Лора Лінні.

У Чикаго відбувається жорстоке вбивство архієпископа. Головним підозрюваним стає сором'язливий церковний служитель Аарон, який виглядає настільки беззахисним, що його хочеться негайно відпустити додому.

За його захист береться відомий адвокат Мартін Вейл. Проте поступово з'ясовується, що справа значно складніша, ніж видавалася спочатку.

Що кажуть критики: Роджер Еберт особливо відзначив акторську гру Едварда Нортона та Річарда Гіра. Критик наголосив, що справжня сила фільму полягає не лише в детективній загадці, а й у психології персонажів та дослідженні людської ідентичності.



"Первісний страх": дивитись трейлер

"Адвокат диявола"

Рік: 1997

Оцінка IMDb: 7,5

У головних ролях: Кіану Рівз, Аль Пачіно, Шарліз Терон.

Молодий адвокат Кевін Ломакс отримує пропозицію, від якої важко відмовитися: престижна робота в Нью-Йорку, величезні гроші та перспективи блискучої кар'єри.

Його новий керівник Джон Мілтон здається ідеальним босом. Щоправда, поступово навколо адвоката починають відбуватися дедалі моторошніші речі.

Що кажуть критики: Роджер Еберт похвалив харизматичну гру Аль Пачіно та ефектний візуальний стиль стрічки. Однак зауважив, що поєднання юридичного трилера з надприродним жахом не завжди працює переконливо.



"Адвокат диявола": дивитись трейлер

А якщо хочеться ще більше напруги та несподіваних сюжетних поворотів, маємо для вас добірку найцікавіших трилерів 2000-х. Ці фільми змусять сумніватися в кожному персонажі й триматимуть в напрузі до останньої хвилини.



