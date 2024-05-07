Перенестися у минуле: 4 круті серіали, що відображають історичні епохи

Для того, щоб зняти вдалий серіал, важливо правильно відобразити епоху, в якій відбуваються події. Історичні кінокартини цікаві також тим, що можна не вигадувати хитрих сюжетів – вони вже написані.

Кіно 24 підібрав 4 серіали, що є одними з найкращих в історичному жанрі. У цих стрічках вдало відображена атмосфера та дух минулих часів.

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"Сьоґун"

Мінісеріал розповідає про зіткнення двох чоловіків та жінки-самурая: англійського моряка, який потрапив у корабельну аварію, лорда Торанага, який ворогує з суперниками, та леді Маріко. Історія розгортається у феодальній Японії, в час нескінченних воєн та інтриг. Якщо ви мало занурювалися у світ японських самураїв, серіал точно припаде до душі.

"Сьоґун": дивіться трейлер онлайн

"Брати по зброї"

Назва мінісеріалу є цитатою з промови англійського короля Генріха V перед битвою при Азенкурі у творі Шекспіра. Водночас у картині показують період Другої світової війни та бойовий шлях солдатів одного з парашутно-десантних полків дивізії США. Тут показані всі реалії очима простого бійця армії, які до цього були звичайними юнаками. Мінісеріал виграв шість нагород Еммі, Золотий глобус та інші.

"Брати по зброї": дивіться трейлер онлайн

"Тюдори"

Костюмована драма про королівську династію Тюдорів розповідає про період правління короля Англії Генріха VIII. Він був відомий через велику кількість невдалих шлюбів. Варто зауважити, що попри неперевершені костюми, у серіалі багато неточностей і розбіжностей з реальними фактами.

"Тюдори": дивіться трейлер онлайн

"Рим"

Подорожуючи країнами у світі кіно, зупинку також можна зробити у Римі. Це історичний серіал, який на момент знімань був найдорожчим серіалом в історії світового кінематографа. В його основі – події від смерті Юлія Цезаря до перемоги Октавіана Августа над Антонієм, що показані від імені двох солдатів.

"Рим": дивіться трейлер онлайн

Важливо пам'ятати, що всі ці серіали мають певні відхилення від реальних історичних фактів. Тому не всі епізоди слід сприймати за чисту монету.