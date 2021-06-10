Останній етап зйомок “Довбуша”: що творча команда розповіла про фільм

На початку червня розпочалося дознімання історично-пригодницького фільму “Довбуш”. 8 червня на одній із багатьох локацій знімального процесу, а саме на кіностудії імені О. Довженка, відбувся прес захід за участі команди творців фільму “Довбуш". Актори та автори фільму розповіли про свої враження від знімання, охарактеризували персонажів та людей, які виборювали свою свободу до останнього.

Стрічку представили режисер та співпродюсер Олесь Санін, продюсер Максим Асадчий, виконавці головних ролей Сергій Стрельников, Олексій Гнатковський, Дар’я Плахтій та заступник Голови Держкіно Сергій Стороженко. Усі присутні представники ЗМІ могли поставити свої питання та взяти індивідуальні інтерв’ю, а спікери своєю чергою максимально широко розповіли про світ стрічки, її героїв, закладені меседжі та подальші плани.

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Розпочав спілкування режисер та співпродюсер картини Олесь Санін: "В кожній нації є свій національний герой. У нас це Довбуш. Я розповідаю історію не ту, яку я вигадав, а історію народу, для якого Довбуш став цим героєм, і намагаюся розібратися чому став".

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"Перш за все це історія про свободу. Це історія про людей, які обрали собі шлях, навіть ціною життя здобути цю свободу і захищати її до останнього. Це історія про величезну любов. Про любов, яка не мала б статися. Про любов попри все. Про любов вільних людей. Це історія про сумніви, про вибір, історія про те, що люди вважають легендою. Про те, що іноді легенда буває більше ніж сам герой. Історія про те для чого ця легенда живе і для чого вона потрібна”, – доповнив режисер.



Прес захід за участі команди творців фільму “Довбуш / Фото Kinomania LLC

“Це наймасштабніший український фільм сьогодні. Наймасштабніший за кількістю залучених акторів масових сцен, каскадерів, реконструкторів, локацій. Ми об’їхали майже усю Західну Україну в пошуках локацій, ми знімали в Карпатах, Тернопільський області та Києві, ми побудували багато декорацій, дуже складних декорацій як в павільйоні, так і на локаціях, ми відновили зброю та багато реквізиту, зробили велику кількість костюмів. Це має бути головна українська кіноподія, принаймні цього року”, – поділився продюсер Максим Асадчий.

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"Хочу згадати культовий фільм Куросави "Сім самураїв". Ви пам'ятаєте, що ці самураї стають на захист села, яке фактично їм нічого не платить, задарма. Чому? Тому що вони можуть, напевне. Тому що відчувають в собі сили щось змінити. І тому певно повинні це робити. Так само і Олекса Довбуш. Він стає на захист своїх гір, тому що відчуває, що він може. І повинен. А ще він любить. В нього є жінка, яку любить не менше за ці самі гори. Це його, я думаю і мотивує", – розповів актор Сергій Стрельников – виконавець ролі Олекси Довбуша.



Прес захід за участі команди творців фільму “Довбуш / Фото Kinomania LLC

Поділився думками про свого персонажа Івана Довбуша актор Олексій Гнатковський: “Дійсно Іван Довбуш неоднозначний, дуже цікавий персонаж, я захоплений ним. Він насправді існував. Для нього осередком стоїть питання хто є герой. Тому що суспільство має потребу у створенні своїх героїв. І цей герой знаходиться, народжується. І от наскільки людям він потрібен і до якої пори, до якої міри. Це герой як священна жертва, чому прикладів є дуже багато за усю світову історію".

Суспільство приймає героя коли він виконав свою місію. Допоки він виконує її він священний. Скільки ми пам’ятаємо його, як цінуємо, як йому жити в цьому суспільстві коли він вже зробив свою справу? Власне ці питання підіймаються для мене в персонажі Івана. І взагалі для мене це біблійна в принципі історія,

– доповнює актор.



Прес захід за участі команди творців фільму “Довбуш / Фото Kinomania LLC

"Мого персонажа Марічку рухає безумовна любов, яка особисто для мене стала прикладом і роллю терапією, яка дійсно допомогла зрозуміти що є справжнє кохання. Попри всі складнощі, а обставини були дійсно важкими, якоюсь мірою нездоланними, вона завжди кохала Олексу Довбуша", – була зворушена виконавиця ролі Марічки Дар’я Плахтій.



Прес захід за участі команди творців фільму “Довбуш / Фото Kinomania LLC

"Ми давно чекаємо на цей фільм. Сподіваємось, що цього року ми всі його побачимо. Це важлива історична картина, в якій покажуть наших героїв, що воювали тоді за нашу країну, покажуть дружбу, кохання, вірність – найвищі почуття та цінності. Вважаю, що наші режисери та продюсери мають створювати якомога більше таких фільмів. Є про кого знімати, є події, які треба висвітлювати, щоб наш глядач не забував, де ми живемо, в якій країні ми народилися”, – розповів заступник Голови Держкіно України Сергій Стороженко.

Сьогодні триває дознімання пригодницько-історичного екшена "Довбуш", і за планами до кінця липня фільм має бути відзнятий. На широкі кінотеатральні екрани стрічка вийде вже восени цього року. Точна дата буде повідомлена трохи згодом.