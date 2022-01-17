Історичну драму ORTALAN Нарімана Алієва відібрали до копродукційного ринку в Берліні

Майбутній фільм Нарімана Алієва ORTALAN став одним із 19 проєктів, які обрали серед 295 заявок офіційного відбору Берлінського копродукційного кіноринку (Berlinale Co-Production Market). Більше про це читайте у матеріалі.

Щороку до копродукційного ринку в Берліні потрапляє близько 30 ретельно відібраних майбутніх повнометражних фільмів. У 2022 році подія відбудеться онлайн. Про це Кіно 24 повідомила пресслужба фільму.

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Відомо, що 19-й Берлінський копродукційний кіноринок – це одна з найбільших індустрійних подій в Європі. У її межах зустрінуться майже 550 продюсерів та інвесторів із досвідом міжнародної копродукції для обговорення нових проєктів та нетворкінгу з професіоналами-однодумцями.

Це дає можливість привернути до проєкту широку увагу, – Наріман Алієв

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"Берлінський копродукційний кіноринок є одним із найбільших майданчиків у світі для пошуку міжнародних партнерів, які долучаться до спільного виробництва. Я радий, що ORTALAN потрапив до офіційного відбору кіноринку. Це дає можливість привернути до проєкту широку увагу потенційних партнерів. Взагалі, це важливий та необхідний етап роботи над фільмом, адже саме зараз ми закладаємо фундамент для подальшої реалізації потенціалу роботи", – прокоментував режисер фільму ORTALAN Наріман Алієв.

Berlinale Co-Production Market відбудеться з 12 по 16 лютого 2022 року.

Сюжет фільму ORTALAN та творча команда

ORTALAN – історична драма про депортацію кримськотатарського народу. Події фільму відбуваються в Криму у травні 1944 року. Юнак Ісмаїл, повернувшись з гір, зустрічає своє село спорожнілим. Розгублений, він вирушає на пошуки рідних та відповідей.

Продюсери фільму – Володимир Яценко та Анна Соболевська, співзасновники кінопродакшену ForeFilms, який займатиметься виробництвом фільму.

Що відомо про Нарімана Алієва

Раніше проєкт картини посів друге місце у категорії ігрових повнометражних фільмів художньої та культурної значущості Сімнадцятого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно та отримав грант від Українського культурного фонду на написання сценарію. Також восени 2021 року ORTALAN представили на кіноринку Connecting Cottbus, де він отримав нагороду Avanpost Pitch Packaging Award.

Наріман Алієв – режисер, сценарист, член Української та Європейської кіноакадемій, автор та ведучий подкасту Mincultpryvit. Його повнометражний дебют, фільм "Додому", був вперше показана у межах секції "Особливий погляд" 72-го Каннського кінофестивалю, здобула Гран-прі 10го Одеського міжнародного кінофестивалю та була обрана у якості національного кандидата на премію Оскар від України у 2019 році.