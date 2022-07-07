Що подивитися у магічний день на Івана Купала: 3 атмосферні фільми

Свято Івана Купала відзначають з 6 на 7 липня. Українці дуже люблять святкувати цей день, адже можна ще раз зустрітися з друзями в українському вбранні та магічній атмосфері.

Яскравим доповненням до дня Івана Купала стане перегляд добрих фільмів у компанії близьких. Редакція Кіно 24 підготувала добірку із 3-ма найцікавішими стрічками, з якими ви поринете у магічну атмосферу.

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Івана Купала 2022: 3 атмосферні фільми про українців

Вечір на Івана Купала

Рік виходу: 1968

Режисер: Юрій Іллєнко

Розпочнімо нашу добірку із символічного в це свято фільму – "Вечір на Івана Купала", який Юрій Іллєнко зняв ще 54 роки тому. Це український художній фільм про те, як парубок Петро полюбив чудову дівчину і намагався будь-яким способом привернути її увагу. У молодиці безліч шанувальників, і вона направду може і не поглянути на нього, зважаючи на його соціальний статус. Та прийшов вечір, коли він вирішив зачарувати її, використавши магію. Для цього потрібно пожертвувати чиїмось життям. Чи не занадто висока ціна, названа відьмою?

"Вечір на Івана Купала" Юрія Іллєнка займає 33-ю позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

"Вечір на Івана Купала": дивіться фільм

Тіні забутих предків

Рік виходу: 1965 (2022)

​Режисер: Сергій Параджанов

Нещодавно в українських кінотеатрах вийшов відреставрований та оцифрований фільм Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Цю класику українського поетичного кіно ми також радимо вам переглянути, адже саме цією стрічкою захоплювалися Мартін Скорсезе та Федеріко Фелліні. Вона займає перше місце серед 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Крім цього, фільм є наочним прикладом боротьби українського народу за свою свободу і культуру.

"Тіні забутих предків" 2022: дивіться трейлер

Про те, як знімали легендарний фільм 1965 року, чому його не дублювали російською та як презентація стрічки переросла в політичну маніфестацію, – можете переглянути у програмі 24 каналу "Згадати все".

"Тіні забутих предків": що відомо про фільм

Цікаво 7 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Пропала грамота

Рік виходу: 1972

Режисер: Борис Івченко

Сценарій фільму, створений письменником Іваном Драчем, відрізняється від оповідання. В основі історії – подорож козаків Василя та Андрія до царських хоромів з гетьманською грамотою, а також їхнє повернення до рідної Диканьки.

У стрічці є все – не лише пригоди козаків та їхня боротьба за волю, а й подорожі пекла та "гульки" в корчмі. І що б не ставалося, козаки завжди ставали на поміч скривдженим, не втрачали гідності й лишалися вірними лицарським звичаям.

Виробництво фільму завершили ще у 1972 році, але партійні чиновники одразу заборонили його до показу. Фільм припадав пилом на полицях понад 10 років. Згідно з першим постером, реліз стрічки відбувся у 1983 році.

"Пропала грамота": дивіться фільм