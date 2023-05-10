Іванна Сахно з серіалу "Асока" провела ніч у бомбосховищі Києва: "Путін, іди до біса"

Голлівудська актриса Іванна Сахно приїхала в Україну 4 травня. Зірка досі перебуває в Києві, і останні ночі проводить у бомбосховищі.

В Україні Іванна Сахно брала участь у саміті The Power of Unity, що був присвячений річниці фандрейзингової платформи UNITED24. Вона також стала амбасадоркою фонду та збиратиме кошти на напрямок "Освіта і Наука". Відомо, що батьки акторки перебувають в Києві, передає 24 Канал.

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Іванна Сахно провела ніч у бомбосховищі Києва

У своєму інстаграмі зірка серіалу "Асока" опублікувала фотографію з укриття і послала Путіна на*уй.

Четверта ранку. Бомбосховище. Нагадування для світу, що це те, що переживає кожен в Україні протягом останніх 439 днів. putin, get fucked,

– написала вона.



Іванна Сахно у бомбосховищі Києва / Фото з інстаграму актриси

Окрім Іванни Сахно, до Києва приїхала зірка "Вікінгів" Кетрін Винник, яка у березні стала амбасадоркою UNITED24. "Для мене велика честь виступити у Києві, Україна, із президентом Зеленським на саміті UNITED24. Я вражена усіма історіями про особистий героїзм і завзятість. Цього тижня я стала свідком того, як збивали безпілотники та ракети, а постійні повітряні нальоти змушували нас йти в укриття. Через це ніщо і ніколи не зламає наш український дух. Слава Україні!", – написала зірка.



Кетрін Винник та Володимир Зеленський / Фото з інстаграму актриси

Раніше Кетрін Винник вже була в Києві. Вона прилітала у серпні 2021 року на заходи до Дня Незалежності. 25-річна Іванна Сахно завжди пишалася українським корінням, а після повномасштабного вторгнення виходила на протести в Нью-Йорку та розповідала світу про воєнні злочини Росії.

В Україні вони також сфотографувалися на тлі згорілої російської техніки, що на Софійській площі в Києві.



Іванна Сахно та Кетрін Винник в Україні / UNITED24

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Нагадаємо, Іванна Сахно дебютувала у ситкомі "Леся+Рома" (2005 – 2008 роки), знялася в українській стрічці "Ван Сила" (2013 рік), а пізніше переїхала в Голлівуд і вразила акторською грою у блокбастері "Тихоокеанський рубіж: Повстання" (2018 рік), а також "Пік страху" (2020 рік) і серіал "Асока", прем’єра якого запланована на літо 2023 року.