Голлівудська акторка Іванна Сахно підтримала українських олімпійців: "Хай прибуде з вами сила"

Відома українська акторка Іванна Сахно, яка здобула популярність завдяки ролям у численних голлівудських фільмах, звернулася до українських олімпійців напередодні початку змагань. Вона записала мотиваційне звернення до спортсменів.

Відео зі своїм посланням Іванна Сахно опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Акторку підтримали її українські та іноземні прихильники, які стежать за Олімпійськими іграми цього року.

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Іванна Сахно підтримала українських олімпійців: що сказала акторка

Акторка Іванна Сахно зазначила, що сьогодні Україна з гордістю представляє себе на Олімпійських іграх, виступаючи як символ стійкості та непохитності навіть в умовах руйнувань і втрат. Вона підкреслила, що участь українських спортсменів у змаганнях є важливим нагадуванням світу про силу духу та незламність українського народу, який, попри всі труднощі, продовжує боротися і досягати нових вершин.

Пам'ятаючи про темні часи Другої світової війни, коли Олімпійські ігри були призупинені, ви, наші спортсмени, стоїте тут, щоб показати світу, що історія не має права повторитися,

– зазначила акторка.

Сахно висловила глибоке захоплення силою та витримкою українських спортсменів, які, попри важкі й темні часи для країни, не здаються і продовжують свій шлях досягнень. Вона зазначила, що їхня рішучість і воля до перемоги служать прикладом для всіх українців, надихаючи їх на власні подвиги та звершення.

Минуле вчить нас, і у цей скрутний для України час, ми використовуємо його уроки. Кожен з вас – це живе свідчення того, що дух українців незламний. Олімпійський вогонь, що горить сьогодні – це не просто символ. Це полум'я свободи, яке ви несете, долаючи темряву. Тож нехай ці ігри стануть не лише святом спорту, але й святом людської гідності та єдності проти тиранії та агресії. Хай прибуде з вами сила. Слава Україні,

– додала Іванна.

Акторка Іванна Сахно записала своє звернення до українських олімпійців українською мовою, виразно підкреслюючи свою національну ідентичність і підтримку. Щоб зробити своє послання доступним для міжнародної аудиторії, вона додала англійські субтитри на відео. Це дозволило її зверненню досягти ширшої аудиторії, включаючи тих, хто не розуміє української мови, але бажає підтримати українських спортсменів.