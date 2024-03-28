Наспівувала "Гей, соколи": Укрзалізниця показала відео із зіркою "Зоряних війн" у потязі

У Київ приїхала голлівудська акторка Іванна Сахно, яка народилася в Україні й в 13 років переїхала до США. Зірку фільму "Зоряні війни: Асока" помітили у потязі Укрзалізниці.

У ролику, який опублікували в інстаграмі, зірка підспівувала відому українську пісню. До речі, це не вперше, коли Іванна Сахно приїжджає до Києва.

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Іванна Сахно приїхала до Києва

Відео із Сахно в поїзді на київському вокзалі з'явилося на офіційній сторінці Укрзалізниці в інстаграмі. У короткому ролику можна побачити, як голлівудська зірка, підтанцьовуючи та усміхаючись, виконує українську пісню "Гей, соколи" перед відправленням поїзда.

І нехай прибуде сила з УЗ. Українка Іванка Сахно, яка нещодавно знялася у серіалі "Зоряні війни: Асока", наспівує "Гей, соколи" в поїзді перед відправленням,

– підписала Укрзалізниця в публікації.

Іванна Сахно активно підтримує Україну

Ще до повномасштабної війни зірка "Зоряних війн" гучно говорила про Україну у світі. Під час Революції Гідності Сахно підтримувала протестувальників у Києві й разом з українською діаспорою Лос-Анджелеса брала участь у мітингах на підтримку України.

А одразу після великого вторгнення Росії на територію України, 24 лютого, вона приєдналася до однодумців на мирний протест. Іванна відзначається чіткою позицією та постійно заявляє про свою любов до рідної країни.