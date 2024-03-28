Наспівувала "Гей, соколи": Укрзалізниця показала відео із зіркою "Зоряних війн" у потязі

28 березня 2024, 16:03
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Джерело:

Укрзалізниця

У Київ приїхала голлівудська акторка Іванна Сахно, яка народилася в Україні й в 13 років переїхала до США. Зірку фільму "Зоряні війни: Асока" помітили у потязі Укрзалізниці.

У ролику, який опублікували в інстаграмі, зірка підспівувала відому українську пісню. До речі, це не вперше, коли Іванна Сахно приїжджає до Києва.

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Іванна Сахно приїхала до Києва

Відео із Сахно в поїзді на київському вокзалі з'явилося на офіційній сторінці Укрзалізниці в інстаграмі. У короткому ролику можна побачити, як голлівудська зірка, підтанцьовуючи та усміхаючись, виконує українську пісню "Гей, соколи" перед відправленням поїзда.

І нехай прибуде сила з УЗ. Українка Іванка Сахно, яка нещодавно знялася у серіалі "Зоряні війни: Асока", наспівує "Гей, соколи" в поїзді перед відправленням,
– підписала Укрзалізниця в публікації.

Іванна Сахно активно підтримує Україну

Ще до повномасштабної війни зірка "Зоряних війн" гучно говорила про Україну  у світі. Під час Революції Гідності Сахно підтримувала протестувальників у Києві й разом з українською діаспорою Лос-Анджелеса брала участь у мітингах на підтримку України.

А одразу після великого вторгнення Росії на територію України, 24 лютого, вона приєдналася до однодумців на мирний протест. Іванна відзначається чіткою позицією та постійно заявляє про свою любов до рідної країни.

Автор: Ольга Паньків