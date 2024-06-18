Терміново госпіталізували: зірка "Володаря перснів" впав зі сцени під час вистави

Британський актор театру та кіно Ієн Маккеллен, відомий за своєю знаковою роллю Гендальфа у кінотрилогії "Володар перснів", потрапив до лікарні. Інцидент стався під час вистави у Лондоні, де 85-річний актор виконував одну з головних ролей.

Під час вистави Маккеллен випадково втратив рівновагу і впав зі сцени, що призвело до серйозних ушкоджень. Глядачі та колеги актора були шоковані й негайно викликали медиків.

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Ієн Маккеллен потрапив у лікарню: що сталося

85-річний Ієн Маккеллен, відомий британський актор театру та кіно, зазнав прикрого інциденту під час вистави у Лондоні. Під час виконання своєї ролі Фальстафа актор втратив рівновагу. Важкий костюм ускладнив його рухи, і в якийсь момент Маккеллен оступився, не зумівши утриматися на ногах. Він впав зі сцени прямо у глядацький зал.

Я сидів у партері. Була сцена бійки й Ієн зійшов зі сходинки, яка була на сцені, втратив рівновагу та впав. У нього все ще був увімкнений мікрофон, і було чути, як він кричав про допомогу, коли кілька робітників вийшли на сцену, а потім нас попросили піти,

– розповів один з глядачів.

Глядачі були приголомшені тим, що сталося. Виставу негайно зупинили, а на місце інциденту терміново викликали швидку допомогу. Медики оперативно прибули й надали акторові першу допомогу, після чого доставили його до лікарні для обстеження та подальшого лікування.

Ієна Маккеллена винесли зі сцени на носилках, і виставу довелося достроково завершити. Інцидент викликав занепокоєння серед глядачів та команди театру, адже актор отримав травму прямо на очах у присутніх.

Після інциденту представники театру виступили з офіційною заявою, запевнивши, що Маккеллен у гарному гуморі. Вони зазначили, що актор жартував і спілкувався з медичним персоналом, демонструючи свій оптимізм та стійкість. Ця новина дещо заспокоїла шанувальників і колег актора, які були стурбовані його станом.

Проте, більше інформації про стан здоров'я Маккеллена на цей момент не відомо.

Хто такий Ієн Маккеллен

Ієн Маккеллен – це не лише видатний актор, а й жива легенда театру та кіно. Його внесок у мистецтво є незаперечним, і весь світ з нетерпінням чекає на його повернення до подальших творчих звершень.

Маккеллен є володарем багатьох престижних премій, що підкреслюють його талант і відданість мистецтву. За свій акторський хист він отримав сім британських театральних премій Лоренса Олів'є, що є одним із найвищих визнань у театральній сфері. Також у його арсеналі нагороди "Золотий глобус" та "Тоні".

Ієн Маккеллен двічі номінувався на кінопремію Оскар. У 1991 році він отримав почесну відзнаку за заслуги у сфері театрального мистецтва.

Найвідомішими кінороботами Маккеллена є його ролі у фільмах "Володар перснів" та "Гобіт", де він блискуче втілив образ мудрого чарівника Гендальфа. Також він здобув популярність завдяки ролі Магнето у франшизі "Люди Ікс" і втіленню образу відомого детектива у фільмі "Містер Холмс".