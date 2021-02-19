Jerry Heil переспівала трек з мультфільму "Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички": відео

Мабуть, всі кіномани хоч раз дивились серію "Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички". Залишилась в захваті від цієї стрічки і співачка Jerry Heil, яка вирішила переспівати знаменитий трек з мультфільму.

Ролик з'явився у тіктоці Jerry Heil, за яким стежать понад 140 тисяч підписників. Для своєї аудиторії артистка записала пісню, яку можна почути на заставці мультфільму "Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички".

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Для запису Jerry Heil підібрала особливе вбрання, яке нагадувало стиль головної героїні стрічки Гайки. Великі окуляри, рожеве волосся та джинсове вбрання – співачка викликала захват у користувачів мережі та отримала мільйонні вподобання ролика.

"Коли мрієш бути принцесою Disney, але ти – Гаєчка. Одна з моїх найбільших мрій, до речі – озвучувати діснеївських принцес", – зізналась Jerry Heil.

Переспів треку у виконанні Jerry Heil: дивіться відео

Що відомо про мультфільм "Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички"

Знаменитий анімаційний серіал "Чіп і Дейл – бурундучки-рятівнички" був створений ще в 1989 році. Всього за рік представники Disney випустили 65 серій, які отримали шалену популярність у всьому світі. І успіх стрічки був передбачуваним, адже в кожному епізоді сміливі бурундучки з мишками Пружинкою (Гайкою) і Сирогризом рятували людей і тварин від лиходіїв. Допомагала їм в цьому і мушка Ґедзик, яка отримала особливу симпатію у глядачів.

Кожен епізод починається з музичної заставки, яку й переспівала Jerry Heil, викликавши ностальгію за дитинством у багатьох українців.