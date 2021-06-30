JULIK знявся у новому фільмі DZIDZIO "Де гроші?"

Український шоумен, актор та саунд-продюсер, ексучасник гурту DZIDZIO – JULIK показав шанувальникам backstage зі зйомки комедії-квесту "Де гроші?".

У фільмі артист зіграє епізодичну роль піаніста в одному із столичних ресторанів.

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"Радий, що наша дружба та співпраця із DZIDZIO триває вже багато років. Коли мені Міша сказав, що у новому фільмі бачить мене, то я залюбки погодився. Він і його команда роблять фантастичні речі, все продумане до деталей. Цікавий сценарій, круті актори та атмосфера яка панує – це не можливо передати словами. А ще, це хороший привід побачитись із друзями та колегами", – зазначає артист.



У фільмі артист зіграє епізодичну роль піаніста / Фото Пресслужба артиста

"Ще коли я був у гурті, для мене зйомки і акторство з кожним разом набували нового значення. Я вдосконалювався, розвивався і продовжую це робити, адже кіноіндустрія мене мотивує та надихає. Раніше, я й подумати не міг, що все це відбуватиметься зі мною. Я щасливий. Та найбільше –так приємно отримувати фідбек від глядачів, які й дотепер пишуть і дякують за фільми, в яких я брав участь", – доповнює шоумен.

Backstage із зйомки фільму "Де гроші"

Як запевняє DzidzioFilm комедія-квест "Де гроші?" в кінотеатрах з’явиться вже цього року.