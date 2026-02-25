Не Дантес: який відомий український співак міг зіграти головну роль у "Всіх відтінках спокуси"
- Український співак Kadnay міг зіграти головну роль у фільмі "Всі відтінки спокуси".
- Фільм "Всі відтінки спокуси" – еротичний трилер про владу та небезпечну гру, заснований на історії винахідника газової лампи Йогана Зега.
14 лютого 2026 року в Україні відбулася прем'єра першого українського еротичного трилера. Головні ролі у стрічці виконали українська акторка Олена Лавренюк та співак Володимир Дантес.
Однак, як з'ясувалося, на головну чоловічу роль претендували й інші актори та співаки. Зокрема, персонажа, якого втілив Володимир Дантес, міг зіграти український співак Kadnay. Про це стало відомо з проєкту "Тур зірками".
Який український співак міг зіграти у фільмі "Всі відтінки спокуси"?
В українському еротичному трилері "Всі відтінки спокуси" персонажа, якого втілив Володимир Дантес, міг зіграти український співак Kadnay. Артист розповів, що справді проходив кастинг на роль, і все відбулося дуже спонтанно.
Водночас він зазначив, що не засмутився через те, що не отримав роль, адже нині отримує багато сценаріїв і активно їх читає. За його словами, він уже почав краще розуміти, які проєкти йому близькі, а які – ні, оскільки акторська професія потребує глибокого занурення.
У знімальної команди тоді був доволі короткий період для роботи – здається, близько місяця. А це означало, що я мав повністю присвятити цей час кінострічці. На той момент я не міг собі цього дозволити,
– сказав Kadnay.
Артист також додав, що не шкодує про це рішення. Він переконаний, що рано чи пізно ще зіграє у кіно, однак хоче, щоб воно було справді якісним.
Що відомо про фільм "Всі відтінки спокуси"?
- "Всі відтінки спокуси" – український еротичний фільм-трилер 2026 року.
- Режисеркою стрічки стала Ірина Громозда.
- Головні ролі виконали Олена Лавренюк, Володимир Дантес, Даніель Салем, Олена Хохлаткіна, Олександр Кобзар, Оксана Черкашина та інші.
- За словами творців, "Всі відтінки спокуси" – це фільм про владу, страх, бажання та небезпечну гру, у якій кожен має власні цілі.
- Сюжет заснований на реальних фактах із життя українського винахідника газової лампи Йогана Зега.
- Ірина Громозда ділилася, що ідея фільму виникла ще до початку повномасштабної війни – у Львові. Тоді вона опинилася в музеї-аптеці та дізналася історію Йогана Зега, яка й надихнула її на створення стрічки.
- Команда обрала еротичну форму подачі, однак насамперед це трилер – а не еротика заради еротики.