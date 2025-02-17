Реальна історія, що пробирає до мурах: що відомо про фільм "Камінь, ножиці, папір"

16 лютого 2025 року в Лондоні відбулася 78-ма церемонія вручення премії Британської академії телебачення та кіномистецтва BAFTA. Цьогорічна подія привернула велику увагу завдяки одному з найбільш значущих моментів вечора — перемозі фільму про велику війну в Україні в категорії "Найкращий короткометражний фільм".

Стрічку зняв 26-річний британський режисер Франц Бьом. У матеріалі ми розповідаємо все, що відомо про фільм "Камінь, ножиці, папір".

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Що відомо про фільм "Камінь, ножиці, папір"

Фільм заснований на реальних подіях, які стали частиною трагічної історії повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це важка короткометражка, що змушує глядача осмислити всю жорстокість війни. Особливо жахливим є усвідомлення того, що ця історія не є вигаданою, а є частиною жорстокої реальності, яку щодня переживають українці.

За сюжетом, головні герої – Іван і його батько, які працюють у маленькому шпиталі на лінії фронту. Однак, їхнє мирне існування піддається жорстокому випробуванню, коли взвод російських солдатів наближається до їхньої будівлі.

Це змушує героїв зробити важкий вибір, адже їхня головна мета – захистити пацієнтів і самих себе від неминучої небезпеки. Стрічка зображує не лише фізичну боротьбу, але й моральні дилеми, з якими стикаються люди в умовах важкої війни, що додає глибини її змісту.

"Камінь, ножиці, папір": дивіться онлайн трейлер фільму

Головну роль – 18-річного Івана – виконав український актор Олександр Рудинський, який здобув популярність завдяки своїм ролям у серіалах "Перші ластівки" та "Лишайся онлайн".

Окрім Рудинського, у фільмі знялися й інші відомі українські актори: Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

Режисером цієї стрічки є 26-річний британський митець німецького походження Франц Бьом. Він створив фільм як свою випускну роботу в Національній школі кіно та телебачення.

Винятковий підхід до розповіді та глибоке розуміння драматичних ситуацій дозволили Бьому створити не просто документальну картину, а живий, емоційно насичений твір, що викликає роздуми. Світова прем'єра фільму відбулася у 2024 році на престижному кінофестивалі Show Me Shorts, де стрічка отримала високу оцінку як критиків, так і глядачів.