Короткометражна про війну в Україні, яка підкорила BAFTA: де дивитись "Камінь, папір, ножиці"

Фільм з Олександром Рудинським "Камінь, ножиці, папір" здобув перемогу на престижній премії BAFTA-2025 у номінації "Найкращий короткометражний британський фільм". Ця короткометражка, яка не залишила байдужими ані критиків, ані глядачів, є глибоким і болючим відображенням трагічних подій, що стали частиною історії повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє 24 Канал. У цьому матеріалі ми розповімо, де можна подивитись фільм "Камінь, папір, ножиці" онлайн.

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Де дивитись фільм "Камінь, папір, ножиці"

Що неймовірно потішить кіноманів, фільм можна дивитися безплатно на офіційному YouTube-каналі BAFTA, що робить його доступним для широкої аудиторії. Стрічка знята українською мовою, при цьому є англійські субтитри, що дозволяє залучити міжнародних глядачів та поширити важливе послання, яке вона несе.

"Камінь, папір, ножиці": дивіться онлайн фільм

Режисером короткометражного фільму "Камінь, ножиці, папір" є 26-річний британський митець німецького походження Франц Бьом. Він створив цей фільм як свою випускну роботу в Національній школі кіно та телебачення.

Світова прем'єра фільму відбулася у 2024 році на престижному кінофестивалі Show Me Shorts, де фільм здобув високу оцінку не лише від критиків, а й від глядачів. Стрічку також може переглянути кожен кіноман онлайн безплатно.

Головні ролі виконали Олександр Рудинський, Олександр Яценко, Сергій Калантай, Богдана Калантай, Софі Карсон.