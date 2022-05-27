У Каннах презентували десяток фільмів на тему любові до України: ефектний шоуріл

Компанія FILM.UA на Каннському кінофестивалі показала шоуріл з актуальними уривками фільмів, які транслюють фундаментальні українські цінності та прагнення українського народу до мирного та щасливого життя. Серед них: "Сторожова застава", "Довбуш", "Борщ. Секретний інгредієнт" та "Ціна правди".

Як повідомила пресслужба FILM.UA, вперше шоуріл презентували на національному павільйоні України на кіноринку Marche du Film, що проходить у межах ювілейного 75-го Каннського кінофестивалю. Прем'єра відбулася завдяки Державному агентству України з питань кіно.

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Також варто зазначити, що більшість фільмів, епізоди з яких використані в шоурілі, були створені за підтримки Держкіно України.

Кіноіндустрія сьогодні – рупор нашої історії, віддзеркалення нашої сили та мужності. Зараз FILM.UA живе за принципом "контент – наша зброя", відобразити цей меседж в зрозумілій аудіовізуальній формі був покликаний наш новий актуальний шоуріл. Цим відео, яке увібрало в собі епізоди фільмів виробництва та дистрибуції FILM.UA Group, ми вкотре транслюємо, говоримо про найважливіше. Про нескореність нашого народу в боротьбі за право вільно жити на своїй землі,

– СЕО FILM.UA Вікторія Ярмощук.

Українські фільми в Каннах

"Боротьба України за незалежність почалася не наприкінці лютого 2022 і навіть не 8 років тому. Вона тягнеться крізь століття, про що свідчить багатовікова історія, і щораз доводить: українці – сильна нація, яка міцно тримається своєї землі й палко любить Батьківщину. На цю тему було знято десятки промовистих фільмів – частина з них лягла в основу актуального шоурілу від кіностудії FILM.UA", – заявили у пресслужбі компанії.

Шоуріл від FILM.UA складається з промовистих фрагментів українських фільмів, кожен із яких так чи інакше висвітлює історичний шлях протистояння українців ворогові, транслює фундаментальні українські цінності, любов до рідної землі та прагнення українського народу до мирного та щасливого життя. До нього потрапили кадри з фільмів:

"Рейд" (2015 рік)

"Сторожова Застава" (2017 рік)

"Захар Беркут" (2019 рік)

"Ціна Правди" (2019 рік)

"Черкаси" (2020 рік)

"Весільний спадок" (2020 рік)

"Борщ. Секретний інгредієнт" (2020 рік)

"Найкращі вихідні" (2022 рік)

"Велика Прогулянка" (2022 рік)

На Каннському кінофестивалі також показали кадри з тих фільмів, на прем’єру яких ми очікуємо цього року:

"Довбуш"

"Мирний 21"

"Снайпер. Білий Ворон"

"Мавка. Лісова пісня"

Автором ідеї та сценарію став Дмитро Майстренко. У шоурілі звучить пісня "Ой у лузі червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка.

Шоуріл з кадрами українських фільмів: дивіться онлайн