У Каннах пройде благодійний вечір української культури "Ukrainian Fashion Film Festival"

19 травня в місті Канни під час 77-го Каннського міжнародного кінофестивалю, відбудеться другий "UKRAINIAN FASHION FILM FESTIVAL" – захід, що присвячений українській культурі, яка віддзеркалює давні традиції України. Це благодійна подія, що поєднує у собі елементи мистецтва та кіно, щоб привернути увагу до культурного доробку країни.

Благодійна подія відбудеться за сприяння та підтримки "Association France Ukraine – Idees sans frontier Cote d'Azur" та Благодійного фонду "Українотворці". У матеріалі розкриємо основну мету цього заходу.

Рекомендуємо 3 мінісеріали про спорт, які варто подивитися кожному

Програма благодійного вечора

У програмі заходу передбачено покази нових колекцій "Весна-Літо 2024" від провідних українських брендів та дизайнерів, зокрема: Park Avenue Atelier, Ірини Лужецької, By Vel, MOGARDI.

Крім модного показу, в програмі заплановані виставки мистецтва та презентації фільмів української індустрії. Також передбачено виступи українських артистів, серед яких YAGODY та Ілона Гвоздьова, переможниця проєкту "Танці з зірками". На заході виступить особлива гостя – учасниця Євробачення 2024 – JERY HEIL.

Мета благодійного заходу

Мета заходу полягає в ознайомленні спільноти з душею сучасної України через її культуру. Це відбуватиметься за допомогою показів останніх колекцій відомих українських дизайнерів, показу фільмів, дегустуванню традиційних страв у сучасній інтерпретації, а також через виставки краси, мистецтва, знайомство з культурою та участь зіркових виконавців та менторів.

Захід має показати незламність українського народу та його національну ідентичність,

– пишуть у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Ведучим вечора буде спеціальний гість – Олег Скрипка. На події запланований благодійний аукціон з метою збору коштів на допомогу дітям України.