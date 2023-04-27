Про українців, які повернулися: фільм "Як це було" покажуть на Каннському кінофестивалі

У 2024 році Каннський кінофестиваль триватиме з 16 по 26 травня. У конкурсі короткометражок візьме участь фільм українки Анастасії Солоневич та поляка Дам’яна Коцура "Як це було" (As it was).

Фільм зображає події, що відбуваються у 2023 році. За сюжетом, головна героїня Лера повертається до Києва після року життя в Берліні.

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У Києві вона зустрічає свого друга Кирила та проводить з ним день, як колись робила це до війни. Головні ролі зіграли Валерія Березовська та Кирило Земляний. Режисерка фільму, Анастасія Солоневич, зазначила, що ідея фільму виникла після розмови з її польським колегою.

16 грудня ми зателефонували одне одному і сказали: "Так, знімімо цей фільм“. А 3 січня ми вже були в Києві. Валерія (головна героїня – 24 Канал) зіграла і мій, і свій досвід, і досвід багатьох українців, які виїхали з дому і повернулися вперше після початку війни,

– уточнила вона.

Кадр з фільму "Як це було" / Фото з фейсбуку режисерки Анастасії Солоневич

Україна на Каннському кінофестивалі

Окрім світової прем’єри "Як це було", вперше на Каннському кінофестивалі покажуть документалку про евакуацію з небезпечних територій України "Звідки куди" (In the Rearview) польського режисера Мачека Хамела.

Фільм "Звідки куди" включений до програми Cannes ACID, у межах якої Асоціація незалежного кіно та його розповсюдження щороку обирає дев’ять фільмів. Це важливий крок до залучення уваги до російсько-української війни та українських біженців у медійному просторі Європи.

Фільм "Звідки куди" ілюструє загальний портрет українських біженців, таких як діти, жінки, літні люди та чоловіки, які змушені після вторгнення Росії залишити свої домівки та їхати у невідоме майбутнє. Головна мета усіх – знайти безпечний притулок. Вони сідають в евакуаційний автобус та розповідають про фізичні та моральні травми, які їм довелось пережити. Режисер сам керує автобусом, в якому їх везуть якомога далі від війни та допомагає врятувати їхні життя.

Кадр з фільму "Звідки куди" / Пресслужба стрічки