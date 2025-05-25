Оголосили переможців 78-го Каннського кінофестивалю: хто отримав головну нагороду

24 травня завершився 78-й Каннський кінофестиваль. Головну премію "Золота пальмова гілка" отримав фільм "Це був просто нещасний випадок", режисером якого став іранець Джафар Панагі.

У стрічці розповідається про п'ятьох персонажів, які вважають, що впізнали прокурора, який катував їх під час арештів. Однак у в'язниці усім зав'язали очі, тож ніхто не може бути впевненим, що їхній полонений – це саме він, інформує Кіно 24 з посиланням на Variety.

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Каннський кінофестиваль-2025

З моменту першого арешту та засудження Джафара Панагі за "пропаганду проти режиму" у 2010 році режисер продовжує знімати фільми, навіть коли йому це прямо заборонено. У 2011 році він надіслав до Канн флешку зі своєю стрічкою "Це не фільм". Чоловік залишається активним захисником режисерів, чию роботу уряд намагається придушити. Премія "Золота пальмова гілка" – головне підтвердження наполегливості іранця.

Панагі подякував своїй родині за підтримку – особливо в ті часи, коли його не було поруч з рідними, а також команді, завдяки якій вдалося реалізувати такий ризикований проєкт.

Я думаю, що зараз саме час попросити всіх, усіх іранців з думками, відмінними в інших, в Ірані та в усьому світі… Я хотів би попросити їх про одне: відкладіть усі проблеми та розбіжності. Найголовніше – це, безумовно, наша країна та свобода нашої країни,

– сказав режисер.

"Це був просто нещасний випадок": дивіться відео онлайн

Гран-прі Каннського кінофестивалю отримав фільм "Сентиментальна цінність", норвезького режисера Йоакіма Трієра. У стрічці розповідається про спробу складного режисера помиритися зі своєю відчуженою донькою. Він запропонував їй знятися у своєму найбільш особистому фільму на сьогодні.

Приз журі розділили іспанський режисер Олівер Лаксе за фільм "Сірат" та німецька режисерка Маша Шилінскі за фільм "Звук падіння". Також журі вручило спеціальний приз китайському режисеру Бі Гану за фільм "Воскресіння".

Переможці Каннського кінофестивалю-2025

"Золота пальмова гілка" – "Це був просто нещасний випадок", Джафар Панагі;

– "Це був просто нещасний випадок", Джафар Панагі; Гран-прі – "Сентиментальна цінність", Йоакім Трієр;

– "Сентиментальна цінність", Йоакім Трієр; Найкращий режисер – Клебер Мендонса Філью, "Таємний агент";

– Клебер Мендонса Філью, "Таємний агент"; Найкращий актор – Вагнер Моура, "Таємний агент";

– Вагнер Моура, "Таємний агент"; Найкраща акторка – Надія Мелліті, "Маленька сестра";

– Надія Мелліті, "Маленька сестра"; Приз журі – Олівер Лаксе ("Сірат") та Маша Шилінскі ("Звук падіння");

– Олівер Лаксе ("Сірат") та Маша Шилінскі ("Звук падіння"); Спеціальна нагорода – Бі Гань, "Восркесіння";

– Бі Гань, "Восркесіння"; Найкращий сценарій – Жан-П'єр та Люк Дарденн, "Молоді матері";

– Жан-П'єр та Люк Дарденн, "Молоді матері"; "Золота камера" – "Президентський торт", Хасан Хаді;

– "Президентський торт", Хасан Хаді; Спеціальна згадка – "Тінь мого батька", Акінола Дейвіс-молодший;

– "Тінь мого батька", Акінола Дейвіс-молодший; "Золота пальмова гілка" за короткометражний фільм – "Я радий, що ти мертвий", Тауфік Бархом;

– "Я радий, що ти мертвий", Тауфік Бархом; Спеціальна згадка за короткометражний фільм – "Алі", Аднан Аль-Раджив;

– "Алі", Аднан Аль-Раджив; "Золоте око" за документальний фільм – "Імаго", Дені Умар Піцаєв.

Важливо! Повний список переможців 78-го Каннського кінофестивалю дивіться на сайті Variety.

Зауважимо, що на південному сході Франції сталося масштабне відключення електроенергії. Так, ненадовго довелося призупинити програму Каннського кінофестивалю. Там працювали резервні генератори.