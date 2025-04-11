Оголошено повний список номінантів Каннського кінофестивалю: серед них – росіяни
- Каннський кінофестиваль відбудеться 13 травня, оголошено список номінантів, серед яких є росіяни.
- У програмі фестивалю буде представлено фільми як у конкурсній програмі, так і поза конкурсом.
13 травня вкотре стартує один із найпрестижніших кінематографічних фестивалів року. Каннський кінофестиваль відбудеться уже 78 раз.
10 квітня в Парижі нарешті оголосили список номінантів. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.
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Список номінантів Каннського кінофестивалю
Торік головну отримала скандальна "Анора" з російськими акторами, яка згодом стала лауреаткою Оскару-2025. Цього року на кіноподії без росіян також не обійшлося.
Серед фільмів, які претендують на головну нагороду в основній конкурсній програмі, нова стрічка режисера Сергія Лозниці, якого виключили зі складу Української кіноакадемії, "Два прокурори".
Окрім того, у програмі Каннські прем'єри покажуть фільм російського режисера Кірілла Серебренникова "Зникнення Йозефа Менгеле" про медика-нациста, який проводив досліди на в'язнях Освенцима і втік до Південної Америки.
Ось, як виглядає список номінантів:
Основна конкурсна програма 78-го Каннського кінофестивалю:
- "Сентиментальна цінність", Йоахім Трієр
- "Ромерія", Карла Сімон
- "Звук падіння", Маша Шилінські
- "Орли республіки", Тарік Салех
- "Натхненник", Келлі Райхардт
- "Досьє 137", Домінік Молль
- "Таємний агент", Клебер Мендонса Фільо
- "Фуорі", Маріо Мартоне
- "Два прокурори", Сергій Лозниця
- "Нувель Ваґе", Річард Лінклейтер
- "Сірат", Олівер Лакс
- "Маленький день", Хафсія Герці
- "Історія звуку", Олівер Германус
- "Ренуар", Чіе Хаякава
- "Альфа", Джулія Дюкурно
- "Молоді матері", Жан-П'єр Дарденн, Люк Дарденн
- "Еддінгтон", Арі Астер
- "Фінікійська схема", Вес Андерсон
Фільми, що покажуть поза конкурсом:
- "Міссія неможлива: Фінальна росплата", Крістофер Маккуоррі
- "Прихід майбутнього", Сердрік Клапіш
- "Найбагатша жінка у світі", Тьєррі Кліфа
- "Приватне життя", Ребекка Злотовскі
Спеціальна відзнака:
- "Боно: Історія капітуляції", Ендрю Домінік
- "Скажіть їй, що я її люблю", Клод Мілльє
- "Сини неонової ночі", Джуно Мак
- "Вихід 8", Генкі Кавамура
- "Візії", Ян Козлан
Прем'єри на Каннах:
- "Всі її колишні", Майкл Анджело Ковініо
- "Амрум", Фатіх Акін
- "Коннемара", Алекс Лютц
- "Зникнення Йозева Менгеле", Кирило Серебренніков
- "Хвиля", Себастьян Леліо
- "Орвелл", Рауль Пек
Номінація "Особливий погляд":
- "Метеори", Юбер Шарюель
- "Тінь мого батька", Акінола Дейвіс
- "Їжачок", Гарріс Дікінсон
- "Невідома з Великої Арки", Стефан Демустьє
- "Елеонора Велика", Скарлетт Йоханссон
- "Блідий вид на пагорби", Кей Ісікава
- "Пілліон", Гаррі Лайтон
- "Айша не може відлетіти", Морад Мостафа
- "Одного разу в Газі", Тарзан і Араб Нассер
- "Орел чи решка?", реж. Алессіо Ріго де Рігі та Маттео Цоппі
- "Останній в дорозі", Франческо Соссай
- "Homebound", Нірадж Гайван
- "Таємничий погляд фламінго", Дієго Сеспедес