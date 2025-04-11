Оголошено повний список номінантів Каннського кінофестивалю: серед них – росіяни

13 травня вкотре стартує один із найпрестижніших кінематографічних фестивалів року. Каннський кінофестиваль відбудеться уже 78 раз.

10 квітня в Парижі нарешті оголосили список номінантів. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.

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Список номінантів Каннського кінофестивалю

Торік головну отримала скандальна "Анора" з російськими акторами, яка згодом стала лауреаткою Оскару-2025. Цього року на кіноподії без росіян також не обійшлося.

Серед фільмів, які претендують на головну нагороду в основній конкурсній програмі, нова стрічка режисера Сергія Лозниці, якого виключили зі складу Української кіноакадемії, "Два прокурори".

Окрім того, у програмі Каннські прем'єри покажуть фільм російського режисера Кірілла Серебренникова "Зникнення Йозефа Менгеле" про медика-нациста, який проводив досліди на в'язнях Освенцима і втік до Південної Америки.

Ось, як виглядає список номінантів:

Основна конкурсна програма 78-го Каннського кінофестивалю:

"Сентиментальна цінність", Йоахім Трієр

"Ромерія", Карла Сімон

"Звук падіння", Маша Шилінські

"Орли республіки", Тарік Салех

"Натхненник", Келлі Райхардт

"Досьє 137", Домінік Молль

"Таємний агент", Клебер Мендонса Фільо

"Фуорі", Маріо Мартоне

"Два прокурори", Сергій Лозниця

"Нувель Ваґе", Річард Лінклейтер

"Сірат", Олівер Лакс

"Маленький день", Хафсія Герці

"Історія звуку", Олівер Германус

"Ренуар", Чіе Хаякава

"Альфа", Джулія Дюкурно

"Молоді матері", Жан-П'єр Дарденн, Люк Дарденн

"Еддінгтон", Арі Астер

"Фінікійська схема", Вес Андерсон

Фільми, що покажуть поза конкурсом:

"Міссія неможлива: Фінальна росплата", Крістофер Маккуоррі

"Прихід майбутнього", Сердрік Клапіш

"Найбагатша жінка у світі", Тьєррі Кліфа

"Приватне життя", Ребекка Злотовскі

Спеціальна відзнака:

"Боно: Історія капітуляції", Ендрю Домінік

"Скажіть їй, що я її люблю", Клод Мілльє

"Сини неонової ночі", Джуно Мак

"Вихід 8", Генкі Кавамура

"Візії", Ян Козлан

Прем'єри на Каннах:

"Всі її колишні", Майкл Анджело Ковініо

"Амрум", Фатіх Акін

"Коннемара", Алекс Лютц

"Зникнення Йозева Менгеле", Кирило Серебренніков

"Хвиля", Себастьян Леліо

"Орвелл", Рауль Пек

Номінація "Особливий погляд":