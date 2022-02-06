Каньє Вест на Netflix : у мережі з'явився трейлер документального фільму про скандального репера

На офіційному ютуб-каналі платформи Netflixу суботу з'явився перший повний трейлер фільму про сценічне життя американського скандального репера Каньє Веста. Промо-ролик документального фільму отримав назву jeen-yuhs: A Kanye Trilogy, і є доступний для перегляду з оригінальною аудіодоріжкою та з українськими субтитрами.

У 2021 році стало відомо, що про життя та творчу діяльність відомого реп-виконавця Каньє Веста знімуть документальний фільм для стримінгового сервісу Netflix. Як повідомляє 24 канал, це буде трилогія, на розробку першої частини з якої автори витратили близько 30 мільйонів доларів.

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Прем'єра першої частини відбудеться на стримінгу 16 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що перший тизер вийшов три тижні тому і вже встиг зібрати понад 1 мільйон переглядів, тоді як 4 місяці тому був оприлюднений ролик з анонсом самого проєкту документалки і зібрав понад 1,6 мільйона переглядів.

Офіційний синопсис фільму про Каньє Веста

Двадцять один рік тому Кларенс "Куді" Сіммонс зустрів Каньє Веста і побачив щось настільки особливе, що переїхав з Чикаго до Нью-Йорка, щоб задокументувати шлях Йе до того, щоб стати наступним великим репером. Ніхто з них уявлення не мав, куди і як далеко заведе їхню цю подорож.

"jeen-yuhs: Трилогія Каньє" 2022: дивіться офіційний трейлер фільму

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Матеріал для стрічки про своє сходження на сцену та здобуття світового імені артист збирав близько 20 років свого життя, за яке він навіть встиг балотуватись у Президенти США.

Постановниками фільму є Кларенс "Куді" Сіммонс та Чіке Оза – кліпмейкери музиканта.