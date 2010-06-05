У кіно виходить "Карате Кід: Легенди" з Джекі Чаном: чи варто піти на фільм

Легендарна франшиза "Карате Кід" повертається з новим художнім фільмом, де серед головних акторів – Джекі Чан і Ральф Мачіо. Стрічка виходить в український прокат у четвер, 29 травня.

Захоплива драма про бойові мистецтва стала шостим фільмом у франшизі "Карате Кід". Перші чотири стрічки, що вийшли у період з 1994 до 1989 – були завершеними. Та у 2010 році з'явився рімейк з іншими героями, а його продовженням став серіал "Кобра Кай". У матеріалі Кіно 24 читайте про акторський склад, сюжет і перші відгуки критиків продовження цієї історії.

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До ролей у новому фільмі повернулися легендарні актори франшизи: Ральф Мачіо, який був хлопцем-каратистом у найпершій стрічці й 71-річний Джек Чан, який повторив роль містера Хана з п'ятого фільму. Зв'язок між ними пояснюють упродовж сюжету.

Також у фільмі зіграли Джошуа Джексон, Седі Стенлі, Мінг-На Вен, Араміс Найт та інші.

Про що розповідає стрічка

Події фільму відбуваються після фіналу серіалу "Кобра Кай". Підліток Лі Фан після загибелі брата вимушено переїжджає з матір'ю з Пекіну до Нью-Йорку. Через пережиту трагедію та адаптацію до нових умов хлопець залишає кунг-фу в минулому.

Але однолітки у школі не приймають хлопця: схоже, йому знову доведеться битися. Коли проблеми зачіпають подругу Лі, він вирішує боротися до кінця. Хлопець бере участь у змаганні з карате, починає брати уроки в легендарних вчителів і відкриває для себе новий підхід до бою.

"Карате Кід: Легенди": дивіться трейлер онлайн

Відгуки критиків: чи варто дивитися "Карате Кід: Легенди"

IMDb – 6,5/10

Rotten Tomatoes – 59%

Metacritic – 53/100

Фільм отримує змішані відгуки від критиків: у ньому є як позитивні моменти, так і недоліки. Найяскравішою рисою є повернення Джекі Чана, адже він не тільки був актором, але й пропонував ідеї й взаємодіяв з командою.

Якщо не брати до уваги незначні недоліки, "Легенди" – просто чудова стрічка. Він теплий, легкий – це сплеск літніх сімейних розваг, який надихне на перегляди старих фільмів та епізодів про "Кобру Кая", а також викликає новий інтерес до навчання бойових мистецтв. Будь-хто отримає від цього задоволення,

– пишуть на The Guardian.

Серед негативних моментів: слабкий та передбачуваний сюжет, недопрацьовані персонажі-антагоністи, об'єднання двох культових героїв, що все-таки не спрацювало. The New York Times пише, що це "безладний фільм, який намагається вкинути в блендер занадто багато спадщини". Оригінальний фільм "Карате Кід" таки залишається найкращим у франшизі.

Стрічку точно варто подивитися любителям бойових мистецтв, драм про особистий ріст, а також фанатам франшизи, адже вона точно стане приємним ностальгійним досвідом. Також це тепле сімейне кіно без цинізму, а з підкресленням важливості дружби та розвитку. Вона може зацікавити й нову аудиторію, яка вперше знайомиться з франшизою.