Легендарний Джекі Чан повертається в очікуваному пригодницькому екшні: коли прем'єра в Україні

Нарешті стала відома дата прем’єри довгоочікуваного пригодницького екшену режисера Джонатана Ентвістла – "Карате Кід: Легенди". У стрічці знявся легендарний Джекі Чан.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на SonyPicturesUA. У матеріалі ви дізнаєтесь дату прем'єри фільму та деталі сюжету.

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Пригодницький екшн "Карате Кід: Легенди": дата прем'єри та сюжет фільму

Нарешті стало відомо, що "Карате Кід: Легенди" вийде у кінотеатрах 29 травня. У головних ролях – Бен Ван, Джекі Чан, Ральф Мачіо та Джошуа Джексон.

Коли майстри об'єднуються – народжується нова спадщина,

– йдеться в описі до стрічки.

За сюжетом, після сімейної трагедії юний майстер кунг-фу Лі Фан змушений залишити свій дім у Пекіні й переїхати до Нью-Йорка разом із матір'ю.

Лі намагається залишити минуле позаду та знайти своє місце серед нових однокласників. Та хоча він не хоче битися, неприємності переслідують його всюди. Коли новому другу потрібна допомога, Лі вирішує взяти участь у змаганнях з карате – але однієї майстерності для перемоги замало.

"Карате Кід: Легенди": дивіться онлайн трейлер фільму

Його вчитель, містер Хан, звертається по допомогу до справжнього "Карате Кіда" – Даніеля ЛаРуссо. Тож Лі відкриває для себе новий підхід до бою, поєднуючи два стилі в один – задля вирішального поєдинку у світі бойових мистецтв.

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