Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль CMIFF-2021 оголосив переможців

Вручення нагород II "Карпатського гірського міжнародного кінофестивалю" відбулося в Ужгородському Ляльковому театрі 10 жовтня. Фільмом-закриттям стала картина Станіслава Капралова "Пік Страху" з Іванною Сахно у головній ролі.

Відкрив церемонію духовий оркестр Міністерства внутрішніх справ Закарпатської області. Про це повідомила Кіно 24 компанія Up Ua Studio.

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Духовий оркестр Міністерства внутрішніх справ Закарпатської області / Фото Up Ua Studio

Із завершенням фестивалю організаторів, учасників та гостей вечора привітав Заступник голови Державного агентства України з питань кіно Сергій Стороженко та запевнив у подальшій підтримці фестивалю, аби зробити його ще більш масштабним. З промовою виступили директор фестивалю, режисер Дмитро Грешко та продюсерка, засновниця Up Ua Studio Поліна Герман.



Сергій Стороженко та Поліна Герман / Фото Up Ua Studio

Перед оголошенням переможців член журі, продюсер Геннадій Кофман зазначив, що Ужгород – надзвичайно кінематографічне місто. Також побажав фестивалю розвиватись і стати модною подією не лише для містян, але й для мешканців сусідніх країн.

Приз журі за найкращий фільм документального повнометражного конкурсу фестивалю отримала стрічка "Вовки на кордонах" (Wolves at the Borders, Чехія, 2020 рік). Режисер Мартін Пав зі сцени особисто подякував за запрошення на фестиваль та нагороду і зізнався, що він вперше побував в Україні.



"Вовки на кордонах" – найкращий документальний повнометражний фільм / Фото Up Ua Studio

Спеціальну відзнаку журі отримала документальна картина Ганни Ярошевич "Май далеко – май добре" (Україна, 2020 рік). Другою нагородою фільму за вечір став приз глядацьких симпатій! Переможця обирали виключно глядачі, ті,що голосували за QR-кодом за фільм, який зачепив їх найбільше. Режисерка та головний герой фільму Мішель Якобі особисто представляли фільм на відкритті та мали чимало яскравих вражень. А нагороди від фестивалю на церемонії отримала комунікаційна менеджерка фільму Анастасія Пугач. Зараз фільм у прокаті, його можна побачити в кінотеатрах. Промоція фільму підтримана Державним агентством України з питань кіно.

"Май далеко – май добре" 2021: дивіться трейлер



Приз за найкращий документальний короткометражний фільм отримала стрічка "Стійкість" (Resilience) режисера Андреса Бронніманна (Коста-Ріка, 2021 рік). Тож подарунки вирушать до Латинської Америки! "За мужність розповісти глибоко особисту історію та неймовірну стійкість і любов до життя", – зазначив член журі Микола Базаркін.

Члени журі:

Геннадій Кофман , продюсер, співзасновник і перший керівник Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA та Мандрівного фестивалю в регіонах України.

, продюсер, співзасновник і перший керівник Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA та Мандрівного фестивалю в регіонах України. Ліза Сміт , режисерка, продюсерка та співзасновниця TABOR production.

, режисерка, продюсерка та співзасновниця TABOR production. Микола Базаркін, програмний директор кінофестивалю «Кіносарай», режисер монтажу.

програмний директор кінофестивалю «Кіносарай», режисер монтажу. Аліса Коваленко, режисерка, членкиня Європейської кіноакадемії.



Члени журі / Фото Up Ua Studio