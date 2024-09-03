"Конотопська відьма" вразила результатами касових зборів: скільки мільйонів зібрала стрічка

Минуло два тижні з моменту виходу фільму-жахів "Конотопська відьма" у прокат, і вже з’явилися перші дані про його касові збори. На початку прокату стрічка зібрала майже 12 мільйонів гривень і мала понад 72 тисячі проданих квитків.

Тепер, після двох тижнів на великих екранах, стали відомі нові результати касових зборів. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, яку саме суму зібрала стрічка.

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"Конотопська відьма" вразила касовими зборами: подробиці

Український фільм жахів "Конотопська Відьма" за два тижні прокату зібрав приголомшливу суму – 25 мільйонів гривень. Такий результат підтверджує, що стрічка стала справжнім хітом серед глядачів. За другий вікенд прокату продано 156 275 квитків.



Результати прокату "Конотопської відьми" / Фото "Конотопська відьма"

Ці неймовірні показники підкреслюють шалений успіх "Конотопської Відьми", яка стала однією з найобговорюваніших кіноподій в українському кінематографі цього сезону.

За сюжетом, прадавня відьма з Конотопу, яка колись закохалася в простого хлопця, вирішила відмовитися від своїх темних сил заради кохання. Вона залишила своє чаклунське минуле позаду. Проте все змінюється, коли з початком війни російські окупанти захоплюють її рідне місто і жорстоко вбивають її нареченого.

Відчуваючи неймовірний біль і лють, вона вирішує більше не стримувати себе. Відьма повертає свої могутні сили, щоб помститися вбивцям, обрушуючи на них пекло на землі.