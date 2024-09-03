Теперь, после двух недель на больших экранах, стали известны новые результаты кассовых сборов. В материале Кино 24 узнаете, какую именно сумму собрала лента.

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"Конотопская ведьма" поразила кассовыми сборами: подробности

Украинский фильм ужасов "Конотопская ведьма" за две недели проката собрал ошеломляющую сумму – 25 миллионов гривен. Такой результат подтверждает, что лента стала настоящим хитом среди зрителей. За второй уикенд проката продано 156 275 билетов.



Результаты проката "Конотопской ведьмы" / Фото "Конотопская ведьма"

Эти невероятные показатели подчеркивают огромный успех "Конотопской ведьмы", которая стала одним из самых обсуждаемых кинособытий в украинском кинематографе этого сезона.

По сюжету, древняя ведьма из Конотопа, которая когда-то влюбилась в простого парня, решила отказаться от своих темных сил ради любви. Она оставила свое колдовское прошлое позади. Однако все меняется, когда с началом войны российские оккупанты захватывают ее родной город и жестоко убивают ее жениха.

Испытывая невероятную боль и ярость, она решает больше не сдерживать себя. Ведьма возвращает свои могущественные силы, чтобы отомстить убийцам, обрушивая на них ад на земле.