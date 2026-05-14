Куди зникла Катерина Тишкевич, яка була у комі та боролась з важкою хворобою

Катерина Тишкевич – популярна українська акторка, яку глядачі могли бачити в серіалі "Ніщо не трапляється двічі". Раніше вона активно будувала акторську кар'єру, однак її життя кардинально змінили серйозні проблеми зі здоров'ям.

Уже тривалий час акторка страждає від сильних хронічних головних болів. А у 2023 році вона потрапила до лікарні та навіть перебувала в комі через сепсис. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, де зараз Катерина Тишкевич, чим займається та чи вдалося їй позбутися виснажливого болю.

Де зараз Катерина Тишкевич, яка зникла з екранів?

Українська акторка Катерина Тишкевич сьогодні не з'являється на знімальних майданчиках і не бере участі у зйомках фільмів та серіалів. Водночас за її життям можна стежити в інстаграмі. Саме там днями акторка зізналася, що думка про те, ніби її історія з хронічними головними болями вже позаду, є хибною.

Катерина Тишкевич розповіла, що зараз їй справді стало легше: у житті з'явилося більше сенсів, любові та внутрішнього спокою. Однак біль повністю не зник, тому вона продовжує боротьбу за своє здоров'я.

Разом із тим акторка зазначила, що хоче бути корисною для людей, які переживають схожий досвід. У своєму директі вона часто відповідає тим, хто потребує підтримки чи поради, заснованої на її багаторічному досвіді терапії.

Саме тому Катерина створила безкоштовний чат підтримки для людей із хронічними головними болями. За її словами, там зібралося багато людей із подібними проблемами, а також є кваліфіковані спеціалісти, які можуть підтримати та дати рекомендації. Таким чином акторка перетворила власний непростий досвід на допомогу іншим.

Також на сторінці Катерини можна побачити чимало світлин із її чоловіком – Валентином Томусяком. Подружжя разом проходить через усі життєві та професійні випробування. Валентин Томусяк нині продовжує активно зніматися в українських фільмах і серіалах. Зокрема, його можна побачити у 2-му сезоні серіалу "Просто Надія" та в інших проєктах. Актор активно підтримує дружину, і це помітно в їхніх спільних публікаціях, сповнених любові.

Що відомо про хворобу Катерини Тишкевич?

Про серйозну хворобу Катерина Тишкевич стало відомо ще у 2022 році. Тоді акторка відверто розповіла, що страждає від постійного головного болю. За її словами, біль настільки сильний, що інколи вона не може говорити, дивитися на світло чи нормально функціонувати.

Саме через це їй довелося поставити акторську кар'єру на паузу та відмовитися від зйомок. Лікарі тривалий час не могли встановити причину такого стану, тому акторка приймала велику кількість різних препаратів у пошуках полегшення. У 2022 році Катерина зізнавалася, що бореться з хворобою вже восьмий рік, однак точний діагноз їй досі не поставили.

Разом із чоловіком вони зверталися до багатьох українських фахівців, а згодом шукали допомоги й у лікарів за кордоном. У грудні 2023 року стало відомо, що Катерина Тишкевич потрапила до реанімації та перебувала у вкрай тяжкому стані. Тоді лікарі боролися за її життя, про що повідомляла на своїй інстаграм-сторінці Ольга Сумська. Причиною критичного стану став сепсис: через зараження постраждали легені, печінка та серце акторки.

На щастя, Катерині вдалося подолати цей складний період. Сьогодні вона поступово стабілізує своє життя та ділиться своїм досвідом у соцмережах. Водночас акторка зізнається, що досі продовжує боротьбу із хворобою.