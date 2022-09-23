"Геть зморена від хронічного болю": Катерина Тишкевич продовжує боротьбу з важкою хворобою

Українську акторку Катерину Тишкевич мучать сильні головні болі невідомого походження. Вона, попри страшну втому та виснаження, все ще шукає причину своєї недуги.

Катерина готувала до лікування закордоном, однак отримала невтішну звістку з лікарні у Данії, тому наразі продовжує боротьбу в Україні. В інстаграмі зірка поділилася своїм самопочуттям.

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Катерина Тишкевич про своє самопочуття: "Продовжую крапельниці, пігулки, медитації, дихання"

Акторка зізналася, що вже забула, коли виглядала врівноваженою, сміливою, готовою творити й діяти – із ясною та свіжою головою.

Але вона сподівається, що вже на фінішній прямій по виходу зі своїх вкрай важких станів: "Дуже хочеться вже написати, що я вирвалася з цієї хвороби. Але я геть зморена від хронічного болю та тривоги за своє самопочуття, тому прийняла рішення поїхати на лікування, туди, куди порадили лікарі. Сама".

Продовжую крапельниці, пігулки, медитації, дихання. Та й зміна картинки має хоч трохи полегшити стан, бо я все літо, а тепер вже майже і вересень, пролежала вдома, або в лікарнях. Ні з ким не спілкуюсь, часто плачу, але віри не втрачаю,

– поділилася вона.

За словами Катерини, треба бути "дуже сильною дівчинкою й обов’язково вірити".

Катерина Тишкевич / Фото з інстаграму актриси

Хвороба Катерини Тишкевич: коротко про головне

Наприкінці червня 2022 року колега Катерини Анастасія Цимбалару розповіла про свою хворобу, головним симптомом якої є "нестерпний головний біль, який починається раптово і не відпускає ні на секунду, болить 24/7 так сильно, що не може говорити чи тримати очі відкритими".

Поставити діагноз в Україні не можуть, тому відправляють її на обстеження в Європу. Усі ці місяці повномасштабної війни акторка попри страшний біль продовжувала волонтерити й допомагати нашій країні.

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Хто така Катерина Тишкевич: фільмографія актриси

Акторка народилася 1994 року у родині медиків. Дебютувала в студентські роки. Тоді Катерина Тишкевич отримала свою першу роль у театральній виставі "У пошуках радості", де зіграла негативного персонажа Оленку.

Кар’єру в кіно розпочала з роботи у проєкті "Жіночий лікар", де зіграла епізодичну роль у другому сезоні. Крім цього, знялася у детективному серіалі "Повернення Мухтара" і в українській версії американського серіалу Emergency Room "Швидка допомога". У 2015 році Катерина зіграла головну роль у серіалі "Безсмертник".

Зірка одружена з актором Валентином Томусяком, який зараз поруч з нею і підтримує її у боротьбі з хворобою.