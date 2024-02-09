Катерина Тишкевич вперше після боротьби за життя в реанімації знялась у фотосесії: дивіться фото

Українська акторка, яка ще нещодавно боролась за життя у реанімаційній палаті, сьогодні проходить реабілітацію. Зараз вона показує неймовірні результати та внутрішнє зростання.

Зокрема, Катерина Тишкевич знялась у професійній фотосесії, де постала у красивій сукні, з макіяжем та укладкою. Акторка має чудовий вигляд, що свідчить про її шалену роботу над собою і своїм станом.

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Катерина Тишкевич наважилась на фотосесію

У своїх соцмережах Тишкевич відверто зізналась, що це був певний виклик для неї, адже уже впродовж двох років вона не наважувалась на фотосесії. Ба більше, акторка розповіла, що навіть звичайне селфі давалось їй важко.

Тотальне неприйняття себе та свого тіла, яке було абсолютно виснаженим, а тепер вкрите шрамами. Утім, Катерині допомогла підтримка, яка оточує її з усіх сторін. Неабияк на це рішення також повпливав психолог Тишкевич.

У мене в телефоні навіть селфі жодного нормального немає за останній час. Все якось не в ресурсі. Все в якомусь неприйнятті себе. А тут ще й нові шрами на тілі додались. Але зі стусаном під дупу від психолога, з підтримкою цієї ініціативи моїми дівчатами – все вдалося,

– поділилася артистка.

На свіжі знімки Катерини Тишкевич вже відреагував її чоловік, актор Валентин Томусяк. Він висловив глибоку гордість своєю дружиною і підкреслив, що неймовірно пишається її внутрішньою міццю.

Моя сильна дівчинка, мій боєць, моя "капітан Марвел". Кохаю тебе!

– звернувся до дружини актор.

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