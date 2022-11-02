Набрала вагу і заїдаю тривоги, – Тишкевич розповіла, як почувається через війну, попри хворобу

Акторка Катерина Тишкевич поділилася своїми спостереженнями за українцями під час війни. До того ж розповіла про своє самопочуття та чи допомагає лікування від сильного головного болю.

Катерина вже 8 років страждає від сильного головного болю. Останні декілька місяців вона провела у лікарні, де лікарі намагалися встановити їй діагноз. Зараз зірка все ще "на пігулках", але почувається краще і частіше почала з’являтися в соцмережах.

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Катерина Тишкевич про вплив війни на організм та своє лікування

В інстаграмі актриса поділилася новими світлинами з фотосесії, якою нещодавно потішила своїх шанувальників. А у новому дописі розповіла про те, як на українцях відбивається війна. Зокрема під час війни у неї з’явилися проблеми з харчуванням, через що набирає вагу.

Як відомо, Катерина почала спілкуватися з психологом, яких запевнив, що заїдання тривог означає потребу у захисті.

Я дуже набрала вагу за час повномасштабного вторгнення. І тут одразу все: постійні пігулки для моєї голови та й звичайне заїдання тривоги. Психолог каже, що постійне бажання їсти, то бажання захисту. Логічно. Захисту нам всім з вами сильно не вистачає,

– написала Катерина.

Зірка поділилася, що була у косметолога й запитала, чи сильно війна відбилася на обличчях її клієнток. "Вона відповіла, що в тих, хто закордоном (вона до них їздить), або в тих, хто нещодавно повернувся в Україну, – відбиток війни на обличчі сильніший, ніж в тих, хто весь час провів тут, вдома, – сказала вона. – Знаходячись далеко від дому, хвилюючись за рідних тут, стресуєш тільки більше і старієш швидше".

У коментарях Катерину запитали, як триває її лікування, на що вона відповіла: "Поки на пігулках, але вони діють, то вже дуже добре. Працюю з психологом, але, знаходячись тут, дуже важко не стресувати. Думаю на зиму трошки себе перемістити в іншу країну. Тож лікування триває".

Нова фотосесія Катерини Тишкевич / Фото з інстаграму актриси

Хвороба Катерини Тишкевич: коротко про головне

Наприкінці червня 2022 року колега Катерини Анастасія Цимбалару розповіла про свою хворобу, головним симптомом якої є "нестерпний головний біль, який починається раптово і не відпускає ні на секунду, болить 24/7 так сильно, що не може говорити чи тримати очі відкритими".

У жовтні зірка нарешті дізналася причину своєї хвороби. Лікарі поставили діагноз — соматоморфний головний біль, спричинений функціональним уламком мозку. Після цього Катерина повідомила, що за кордон уже немає сенсу їхати, а гроші, які збирала на лікування, розподілила поміж ЗСУ, хворими дітками та безпритульними тваринами.

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Хто така Катерина Тишкевич: фільмографія актриси

Акторка народилася 1994 року у родині медиків. Дебютувала в студентські роки. Тоді Катерина Тишкевич отримала свою першу роль у театральній виставі "У пошуках радості", де зіграла негативного персонажа Оленку.

Кар’єру в кіно розпочала з роботи у проєкті "Жіночий лікар", де зіграла епізодичну роль у другому сезоні. Крім цього, знялася у детективному серіалі "Повернення Мухтара" і в українській версії американського серіалу Emergency Room "Швидка допомога". У 2015 році Катерина зіграла головну роль у серіалі "Безсмертник".

Зірка одружена з актором Валентином Томусяком, який зараз поруч з нею і підтримує її у боротьбі з хворобою.