Мої діти ростуть без батька, – Катерина Варченко розповіла про чоловіка, який сьогодні служить

Українська актриса Катерина Варченко, відома за роллю працівниці борделю у серіалі "Кріпосна", поділилася історією про свого чоловіка, який від початку російського вторгнення служить у Нацгвардії.

Вона відверто поділилась тим, як виховує двох маленьких дітей під час війни. А також розповіла про що мріє сьогодні найбільше.

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Катерина Варченко розповіла про те, як переживає розлуку з коханим

Акторка зізналась, що сьогодні їй, як і багатьом українським жінкам, також складно. Вона самостійно виховує двох синів. І найгірше для неї те, що батько не має змоги спостерігати за тим, як ростуть його діти.

Для мене найскладніше – це те, що мої діти ростуть без батька. Я хочу поруч сім'ю і хочу виховувати разом дітей. Але зараз, на жаль, немає такої можливості. Ця клята війна забрала в моїх дітей дитинство і забрала тата,

– зізналася вона.

Ба більше, Катерина поділилась тим, що, коли чоловік вперше приїхав у відпустку, молодший син його не впізнавав. Це було дуже боляче.

Мені найважче, що мої діти ростуть без батька. Він, взагалі, коли вперше приїхав, менший до того бачив його тільки по фейстайму. Еміль (син – 24 Канал) дивився і не розумів, що це за дядя, чому він біля мами, чому він обіймає її. І це було якось так дивно…

– розповіла Варченко.

Інтерв'ю Катерини Варченко: дивіться онлайн відео

Чоловік Катерини Варченко служить у Нацгвардії

Акторка розповіла, що її чоловік зголосився одразу після початку великої війни. Катерина Варченко зізналась, що це було його свідоме рішення і його забрали майже одразу.

Це дуже важко було... дуже важко... і кожне "люблю", "на добраніч", "до завтра" – це як востаннє. Ти живеш невідомістю. Ти не знаєш, що далі,

– поділилась Катерина.