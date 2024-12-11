Катя Файн про курйозний випадок на зйомках українського серіалу: "Я терпіла, скільки могла"

Зйомки фільмів і серіалів часто здаються глядачам серйозним і чітко спланованим процесом, де кожен крок пропрацьований і врахований. Однак за лаштунками часто трапляються курйозні випадки, які хоч і зривають таймінг, але дарують незабутні моменти сміху та радості для акторів і членів знімальної групи.

Про це повідомляє 24 Канал. Зірка серіалу "Зв'язок" Катерина Файн поділилася кумедною історією, яка сталася під час зйомок цього проєкту.

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Катерина Файн розповіла, що терпіла заради Саші Рудинського

Хоча в момент інциденту акторка не могла сміятися, тепер вона згадує цю ситуацію з особливою теплотою і навіть із посмішкою на обличчі.

Під час зйомок другого сезону "Зв'язку" мене вкусив дуже товстенький хом'як за палець. Було так боляче, що я кричала, але мовчки! Я не могла зірвати сцену, адже мій партнер, Олександр Рудинський, поспішав на виставу. Тому я терпіла, як могла,

– розповідає Катерина.

Згодом виявилося, що цей хом'як, якого всі спочатку вважали хлопчиком, насправді була вагітною самкою.

"Виявилося, що це була хом'ячиха, і до того ж вона була вагітна трійнею! (сміється – Кіно 24). Потім наш режисер, Валентин Шпаков, забрав її додому. І розповідав, що вона постійно його кусає", – з посмішкою розповідає акторка.



Катя Файн і Саша Рудинський / Фото Пресслужба

Хоча цей інцидент став досить неприємним моментом під час зйомок, з часом ситуація перетворилася на одну з тих веселих спогадів, які згадуються з усмішкою. Знімальна група сміялася, обговорюючи, як маленька хом'ячиха влаштувала справжній "терор" на майданчику. Всі раділи, що навіть не дуже приємні моменти можуть принести стільки позитиву та перетворитися на частину незабутнього досвіду, який зближує команду.

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