Об этом сообщает 24 Канал. Звезда сериала "Связь" Екатерина Файн поделилась забавной историей, которая произошла во время съемок этого проекта.

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Екатерина Файн рассказала, что терпела ради Саши Рудинского

Хотя в момент инцидента актриса не могла смеяться, теперь она вспоминает эту ситуацию с особой теплотой и даже с улыбкой на лице.

Во время съемок второго сезона "Связи" меня укусил очень толстенький хомяк за палец. Было так больно, что я кричала, но молча! Я не могла сорвать сцену, ведь мой партнер, Александр Рудинский, спешил на спектакль. Поэтому я терпела, как могла,

– рассказывает Екатерина.

Впоследствии оказалось, что этот хомяк, которого все сначала считали мальчиком, на самом деле была беременной самкой.

"Оказалось, что это была хомячиха, и к тому же она была беременна тройней! (смеется – Кино 24). Потом наш режиссер, Валентин Шпаков, забрал ее домой. И рассказывал, что она постоянно его кусает", – с улыбкой рассказывает актриса.



Катя Файн и Саша Рудинский / Фото Пресс-служба

Хотя этот инцидент стал довольно неприятным моментом во время съемок, со временем ситуация превратилась в одно из тех веселых воспоминаний, которые вспоминаются с улыбкой. Съемочная группа смеялась, обсуждая, как маленькая хомячиха устроила настоящий "террор" на площадке. Все радовались, что даже не очень приятные моменты могут принести столько позитива и превратиться в часть незабываемого опыта, который сближает команду.

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