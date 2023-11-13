Українці такі ідеальні, – Катя Осадча висловилась про скандал навколо серіалу "Встигнути до 30"

Новий серіал "Встигнути до 30" опинився в центрі скандалу через спірне зображення героїні, представленої як мешканка міста Коломия в Івано-Франківській області. Місцеві мешканці висловили своє обурення через те, як було представлення їхнє місто у серіалі.

Невдоволення громади про серіал "Встигнути до 30" підтримав міський голова Богдан Станіславський. Катерина Осадча відреагувала на заяви керівника міста Коломиї.

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Скандал навколо ситкому "Встигнути до 30"

Йдеться про героїню, на ім'я Люба, яка переїхала до Києва та знайомиться з двома іншими дівчатами. Мешканку унікального та культурного міста представили як "затуркане село", де основним словом у їхньому словнику є "йокалемене".



Люба у серіалі "Встигнути до 30" / Скриншот із серіалу

Люба, виконана акторкою Анастасією Остреїновою, виявилася незграбною, наївною, сварливою і безкомпромісною. Такий типаж часто зустрічається в російських серіалах при зображенні українців, як, наприклад, няні Віки з "Моєї прекрасної няні" чи Тамари з "Татусевих дочок".

"Встигнути до 30": дивіться онлайн трейлер серіалу

Мер Коломиї розкритикував образ Люби

Богдан Станіславський підтримав обурення своєї громади й звинуватив творців проєкту в роботі в "найгірших традиціях зображення російською пропагандою українців".

Цей карикатурний, гротескний образ людини "з села" однозначно не співвідноситься з жителями Коломиї. Якщо автори серіалу вже так сильно хотіли створити персонажа з Коломиї, то необхідно було б поцікавитись специфікою та особливостями життя в нашому місті. Вони не такі примітивні, низькосортні та русифіковані, а самобутні та унікальні,

– написав мер міста.

Катерина Осадча відповіла та таке обурення мера міста

Українська телеведуча Катя Осадча висловила свої коментарі щодо скандалу, який розгорівся, у своєму інстаграмі.

Знову про те, що українці – вони ж такі ідеальні всі, що геть не можна сміятися ні з кого і тим паче це показувати в кіно, адже суржиком ніхто не розмовляє, ніхто не лається і не смітить, не б'є геїв. І вагони громлять буряти після пластичних операцій,

– написала вона.

При цьому вона зазначила, що треба вміти посміятись з себе та усвідомлювати що сарказм і гумор у фільмі – це нормально і до цього варто ставитись простіше.