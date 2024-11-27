З'явилися нові фото зі зйомок 2 сезону серіалу "Кава з кардамоном": коли прем'єра

У серпні цього року стало відомо, що розпочалися зйомки 2 сезону українського серіалу "Кава з кардамоном". Прем'єра історичної драми запланована на 2025 рік. Днями з'явилися нові фото зі знімального майданчика.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук акторки Олени Лавренюк. На світлинах, окрім неї, видно й Олексія Гнатковського, який з'явиться у другому сезоні серіалу.

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У коментарях до допису Олени Лавренюк люди пишуть, що з нетерпінням чекають на продовження "Кави з кардамоном". Крім того, відзначають, які гарні фотографії, та намагаються відгадати локації.

Фото зі зйомок серіалу "Кава з кардамоном. Сила землі"

Що відомо про 2 сезон "Кави з кардамоном"

1 сезон серіалу "Кава з кардамоном" було знято за мотивами роману Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону". Прем'єра відбулася в грудні 2021 року. Глядачі побачили історію забороненого кохання Анни.

За словами команди, 2 сезон – їхній оригінальний погляд на нову сторінку життя дівчини. Стверджується, що це не екранізація наступної книги української письменниці.

"Наша "Кава з кардамоном" підкорила серця не тільки українських глядачів. І ми знаємо, як сильно наші глядачі чекали на продовження. Другий сезон поєднує у собі такі важливі теми, як цінність власної землі, материнської любові та рішення, які обираються серцем, попри всі труднощі. Але головною темою історії Анни було і залишається кохання, заради якого вона готова пройти нелегкий шлях", – розповіла Катерина Шевелюк, генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ.