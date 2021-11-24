"Кава з кардамоном" з Цимбалюком: автори розсекретили дату виходу та показали тизер серіалу

Реліз найочікуванішої стрічки цієї зими "Кава з кардамоном", що ґрунтується на романі Наталії Гурницької "Мелодія кави в тональності кардамону" вийде 20 грудня на СТБ. Головні ролі в історичній драмі зіграли українська акторка театру і кіно Олена Лавренюк та польський актор Павел Делонг.

Серіал "Кава з кардамоном" виходитиме на телеканалі СТБ одразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 годині. Історична драма буде доступна у двох форматах, версію з відвертішими сценами на телебаченні не покажуть, але ви зможете переглянути її на ютубі на офіційному каналі стрічки.

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Нам покажуть захопливу та пристрасну історію, грішні почуття одруженого польського шляхтича Адама та юної української сироти Анни. Це все відбуватиметься на тлі революції 1848–1849 років – "Весни народів".

Сьогодні автори стрічки також презентували постер до "Кави з кардамоном".



Постер до серіалу / Фото СТБ

Нагадаємо, сценарій серіалу створено на основі роману української письменниці Наталії Гурницької "Мелодія кави у тональності кардамону", над яким вона працювала понад 10 років.

Акторський склад

Тарас Цимбалюк;

Анна Чесляк;

Олег Стальчук;

Леся Самаєва;

Софія Бровко;

Анастасія Остреїнова та інші.

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