Не лише співають і ведуть ефіри: Кажанна та Барбір спробували себе в незвичних ролях

Схоже, у новому мультфільмі «Кіт у капелюсі» буде весело не лише на екрані, а й за кадром. Адже до українського дубляжу долучилися співачка Кажанна та телеведуча Людмила Барбір. І якщо перша давно звикла дивувати публіку, то друга вирішила тимчасово змінити телевізійну студію на світ анімації.

Як повідомляє 24 Канал, Кажанна та Людмила Барбір подарували свої голоси героїням нової анімаційної пригоди Warner Bros. Pictures Animation. Щоправда, кого саме вони озвучили, поки тримають у секреті.

Про що мультфільм "Кіт у капелюсі"

У центрі сюжету – бешкетний Кіт, який отримує відповідальне завдання: розвеселити брата й сестру Ґеббі та Себастіана. Діти важко переживають переїзд до нового міста, тож пухнастий майстер хаосу береться виправляти ситуацію.

Однак цього разу на кону не лише дитячі усмішки, а й кар'єра самого Кота. Якщо він провалить завдання, то ризикує втратити свій чарівний капелюх. А для персонажа, у якого капелюх фактично є частиною особистості, це вже справжня катастрофа.

"Кіт у капелюсі": дивитись трейлер

Режисерами мультфільму стали Алессандро Карлоні та Еріка Рівіноя. В оригіналі головного героя озвучив Білл Гейдер, а в українській версії – Павло Скороходько.

Українська прем'єра "Кота у капелюсі" запланована на 5 листопада 2026 року, а допрем'єрні покази стартують уже 31 жовтня. Тоді глядачі й дізнаються, яким персонажам дісталися голоси Кажанни та Людмили Барбір.

До слова, скоро в кінотеатрах відбудеться прем’єра "скаженої" української комедії.