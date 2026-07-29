Зірка "Теорії великого вибуху" показала фото доньки, яке викликало хвилю реакцій

У будинку Кейлі Куоко, схоже, росте майбутня художниця. Щоправда, цього разу трирічна Матильда вирішила, що найкраще полотно для творчості – вона сама.

Як повідомляє People, зірка "Теорії великого вибуху" поділилася в інстаграмі кумедними кадрами доньки після домашнього майстер-класу з малювання. Спочатку дівчинка старанно працювала над малюнком, але фінальний результат опинився не лише на папері. На фото Матильда позує з обличчям і руками, вимазаними синьою фарбою.



Донька Келлі Куоко Матильда / Фото Інстаграм зірки



Для батьків така картина навряд чи стала несподіванкою. Хоча після творчих експериментів діти зазвичай потребують не оплесків, а термінового миття.

Для Кейлі Куоко такі домашні пригоди зараз особливо символічні. Минулого місяця вона повідомила, що разом із нареченим Томом Пелфрі чекає на другу доньку. Про поповнення пара розповіла за допомогою торта з рожевою начинкою, яка й розкрила стать майбутньої дитини.



Донька Келлі Куоко Матильда / Фото Інстаграм зірки



Акторка зізналася, що друга вагітність виявилася непростою, але назвала цей період здійсненням своєї мрії. Водночас пожартувала, що її наречений офіційно отримує звання "тато дівчаток".

До слова, нещодавно ще одна зірка "Теорії великого вибуху" Джим Персонс поділилася думками щодо можливого продовження культового серіалу та чесно зізналася, чи вірить у повернення знайомих героїв на екрани.