Відомий канадський актор з фільму "Капітан Марвел" помер після боротьби з важкою хворобою

Актор Кеннет Мітчелл з Канади, відомий своїми ролями у фільмах та серіалах "Зоряний шлях: Діскавері" і "Капітан Марвел" від Marvel, помер внаслідок ускладнень, пов'язаних з бічним аміотрофічним склерозом.

Дізнайтесь в матеріалі, що відомо про стан здоров'я актора напередодні його смерті. А також, як коментував Кеннет Мітчелл свій діагноз.

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Помер відомий канадський актор: що сталося

Кеннет Мітчелл помер у віці 49 років внаслідок ускладнень, пов'язаних з бічним аміотрофічним склерозом (БАС). Діагноз цієї хвороби акторові поставили ще у 2018 році, а вже з 2019 року він вже користувався кріслом колісним.

У певному сенсі я намагаюся бачити в цьому красу. Я ніколи не забуду, що мені сказав один із моїх колег по фільму, який теж пережив складні часи. Він говорив мені: "У тебе є вибір". Ви можете сприймати це по-різному, але спробуйте подивитися на це як на подарунок, завдяки якому ви можете відчути життя так, як більшість його не відчуває,

– казав Мітчелл про свій діагноз.

У повідомлення про смерть актора зазначили, що протягом п'яти з половиною років Кен поставав перед багатьма труднощами, пов'язаними з хворобою. Однак він зміг піднятися над кожним випробуванням і продовжував жити повноцінним та радісним життям, насолоджуючись кожною миттю.

Він жив за принципом: "кожен день – це подарунок",

– повідомили на офіційній сторінці знаменитості.

Фільмографія Кеннета Мітчелла