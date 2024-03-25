Не лише Серкан Болат: 3 найкращі ролі Керема Бюрсіна

Керем Бюрсін вважається одним з найпопулярніших та найзатребуваніших акторів у турецькому кінематографі. Його зовнішність в додаток до неймовірної харизми та таланту надзвичайно приваблює глядачів не лише в Туреччині, а й за її межами.

Кожен новий проєкт з його участю отримує високі рейтинги та схвальні відгуки глядачів. Кіно 24 зробив для вас добірку стрічок, в яких Керем Бюрсін зіграв яскраві ролі.

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"Це місто піде за тобою", 2017

Історія серіалу розповість про боксера Алі, якого зіграв Керем Бюрсін.

На жаль, в хлопця в дитинстві сталася трагедія – він втратив матір. Однак жахливим є і те, що сам хлопчина став свідком того, як його батько вбив маму. Однак Алі зміг врятуватися, сховавшись під човнами, де потім його знайшов один моряк і взяв із собою.

Моряк Рауф добре відносився до Алі та виховав його як свою дитину. Через 20 років вони повертаються до Стамбула, куди мають доставити вантаж. Волею долі так стається, що цей вантаж належить батькові Алі, Метіну Мікеламоглу.

Крім цього, моряк Рауф організовує зустріч із відомим боксером, який виявиться справжнім батьком Алі. Сам Метін Мекаламоглу дуже суворий. У нього є донька, яка займається танцями, однак батько проти цього. Він не пускає Пелін брати участь у конкурсі, через що вони сваряться в порту, де прибув вантаж.

І саме в цей самий момент Алі зустрічає кохання всього життя.

"Це місто піде за тобою": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Неживі", 2019

За сюжетом, Міа – вампір, якому 164 роки. Вона разом із Кармен, своєю наставницею, приїжджає до Стамбула, аби знайти того самого вампіра, який колись давно перетворив її на монстра.

Вона хоче здійснити свою давню мрію: вбити Дмитра, який і перетворив її на вампіра. Міа сподівається це зробити, аби знову належати до світу людей.

Проте вбити Дмитра, який є одним із найсильніших вампірів в історії, не так вже й легко.

Саме Керем Бюрсін майстерно зіграв могутнього вампіра Дмитра.

"Неживі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Хороша гра", 2018

За сюжетом Дженк нещодавно закінчив школу і працює в інтернет-кафе. До того ж він прекрасно грає в League of Legends і прокачує персонажів інших гравців за окрему плату.

Він витрачає зароблені гроші на підтримку матері та ліки для своєї сестри. Одного разу Ада, менеджер нової кіберспортивної команди "Дивна п'ятірка", пропонує Дженку приєднатися до них.

Юнак розглядає це як можливість здійснити свою мрію і почати заробляти пристойні гроші, однак талановитим гравцям доведеться зіткнутися з численними труднощами на шляху до успіху.

"Хороша гра": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте собі для перегляду стрічку з добірки, в якій зіграв Керем Бюрсін, та насолоджуйтесь гарним проведенням часу.