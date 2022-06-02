Кері Фукунагу звинуватили в сексуальних домаганнях: що відповів режисер "007: Не час помирати"

Як мінімум троє акторок виступили проти режисера Кері Фукунаги, звинувативши його в "недоречних сексуальних домаганнях", передає 24 канал. Більше про цю справу – розповідаємо далі.

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Ситуація на зйомках мінісеріалу "Володарі повітря"

Як повідомило видання Rolling Stone, після завершення зйомок мінісеріалу Apple TV про Другу світову війну "Володарі повітря" більшість акторів покинули майданчик. Окрім режисера Кері Фукунаги, який затримався, бо вирішив фотографувати у провокативних позах дівчат, які грали секс-працівниць в серіалі.

Історія з акторкою Рашель Вінберг

Також Фукунагу також звинувачують у залицянні до 23-річної актриси та скейтбордистки Рашель Вінберг, з якою він познайомився, коли їй було 18 років.

А все почалося з того, як зазначило видання IndieWire, що Фукунага в сторіс прокоментував повідомлення про те, що справу Ро проти Вейда (рішення Верховного суду США про свободу вагітної жінки здійснити аборт, – Кіно 24) можуть скасувати: "Тим часом в Америці Верховний суд збирається підштовхнути нас до ще одного кроку наблизитися до війни з самими собою… узаконивши війну проти прав жінок", – написав він.

Тоді ж Вінберг відповіла у сторіс: "Отже, він опублікував це сьогодні. І мене це бісить, бо він буквально не дбає про жінок. Він їх тільки травмує. Я розмовляла з багатьма дівчатами. Та пішов ти, Кері".



Вінберг відповіла Фукуназі / Скриншот сторіс

Адвокат режисера Плонскер підтвердив той факт, що у Фукунаги "були дуже короткі романтичні відносини за обопільною згодою з Вінберг, але вони закінчилися". А такі твердження Вінберг, за його словами, випливають з того, що вона залишилася незадоволена їхніми стосунками". Як відомо, пара зустрічалася три роки.

Однак, Вінберг повідомила, що Фукунага одразу після знайомства примушував її вступити у романтичні стосунки. Тоді вони разом працювали над рекламою для Samsung.

Домагання актрис Кейлін та Ханни Леш

Відомі 24-річні актриси з чорної комедії "Маніяк" на Netflix Ханна та Кейлін Леш також поділилися інформацією про Фукунагу. Про це повідомило видання The Wrap.

Вони заявили, що режисер переслідував їх, коли їм було по 20 років. Зокрема він запрошував їх провести разом час у Лондоні. Це відбувалося якраз тоді, коли він працював над останнім фільмом про Джеймса Бонда.

Зірки зізналися, що Фукунага також запрошував їх до себе до сімейного будинку в Пенсільванії. За їхніми словами, в якийсь момент усі троє сиділи в джакузі, де чоловік запитав сестер, чи вони незаймані й чи будуть вони коли-небудь брати участь у сексі втрьох, припустивши, що інцест – це нормально, "якщо всі сторони згодні з цим". Тоді дівчата відмовилися від такої пропозиції.

Пізніше режисер запросив дівчат до пентхауса в Нью-Йорку, де вони усі троє дивилися новий фільм "007: Не час помирати". Під час перегляду, за їхніми словами, Керрі чіплявся до них. І це їх ще більше налякало. Згодом дівчата перестали спілкуватися з Фукунагою, а режисер вибачився за свою поведінку і запевнив, що глибоко поважає акторок і ніколи не застосовував до них маніпуляції та силу.

Відомо також, що у 2021 році Фукунагу звинуватили у звільненні акторки зі "Справжнього детектива" Рейдени Грір за відмову бути топлес у сцені, якої не було в оригінальному сценарії. Пізніше її звільнили із проєкту, а Грір назвала зустріч з Керрі принизливою.

Як відреагував Фукунага на звинувачення в домаганнях

Кері та його юристи заперечують усі звинувачення. Представники режисера заявили, що він не вступав у романтичні стосунки з жінками проти їхньої волі, а також Фукунага не відповідає за набір акторок у зйомках фільмів та серіалів. За їхніми словами, якщо Керрі знайомився на знімальному майданчику, то стосунки були дружніми – це стосується як жінок, так і чоловіків.

Зокрема його адвокат Майкл Плонскер виступив із заявою, в якій наголошується: "Немає нічого непристойного у дружбі чи романтичних стосунках із жінками за обопільною згодою". Плонскер продовжив, що "режисер завжди створює робоче середовище, яке є творчим, спільним і гостинним для всіх".

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Керрі Фукунага і Україна: як режисер допомагає у боротьбі з ворогом

Режисер останнього фільму про Бонда "007: Не час помирати" Кері Фукунага під час війни приїхав до України та приєднався до проєкту World Central Kitchen, який займається організацією харчування після стихійних лих. Перед візитом до столиці України, він побував у Львові. 24 березня Фукунага опублікував перші фото з України.

Під час своєї волонтерської подорожі він завітав у київське метро, разом зі своєю командою доставив до мешканців харчі, також поспілкувався із волонтерами та біженцями.

Кері Фукунага особисто почав фільмувати захід на станції метро для подальшого висвітлення історій постраждалих від війни, щоб якомога більше людей у всьому світі знали, що насправді відбувається в Україні.

Далі Фукунага привіз 600 гарячих обідів та 6 тисяч кілограмів продуктів у Бучу. За словами зірки, спершу люди плакали, а потім його обіймали.

А на Харківщині режисер не лише став свідком російського обстрілу центру Харкова, а й врятував собаку з-під завалів у місті Дергачі.