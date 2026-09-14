Майк Фленаган перетворив культовий роман Стівена Кінга на серіал

Здавалося б, історію Керрі Вайт Голлівуд уже розповів стільки разів, що дівчині давно можна було дати спокій. Але ні: якщо у вас є телекінез, токсична мама і найгірший випускний вечір в історії кіно, стримінги так просто вас не відпустять. Цієї осені культова історія Стівена Кінга повертається – тепер у форматі серіалу.

Як повідомляє deadline, за нову версію взявся Майк Фленаган, автор "Опівнічної меси"» та "Привидів будинку на пагорбі". Прем'єра "Керрі" відбудеться 7 жовтня 226 року на Prime Video, а глядачі одразу отримають усі вісім епізодів.

Знайома Керрі, але вже у сучасній школі

В основі серіалу – знаменитий роман Стівена Кінга 1974 року. Однак Фленаган не збирається просто ще раз переказувати історію дівчини, яку цькують однокласники, а вона одного дня вирішує продемонструвати, чому доводити людину з телекінезом – не найкраща шкільна традиція.

Новий серіал має розширити світ оригінальної історії, детальніше показати персонажів та обставини, які формують Керрі. Події перенесуть у сучасний світ, а значну увагу приділять жорстокості й тиску, з якими вона стикається у школі. Тизер також натякав, що однією з причин її проблем стане зруйнована дружба.

Тобто кров на випускному, схоже, нікуди не подінеться. Просто дорогою до неї нам дадуть значно більше причин зрозуміти, чому Керрі остаточно урвався терпець.



"Керрі": дивитись трейлер

Хто зіграє нову Керрі

Головну роль отримала Саммер Г. Гауелл. І просто прийти на кастинг із похмурим поглядом було недостатньо: творці переглянули понад тисячу акторів, перш ніж обрали саме її.

Її матір Маргарет Вайт зіграє Саманта Слоян, а також у серіалі з'являться Сієна Агудонг, Елісон Торнтон, Джоел Улетт, Джозі Тота, Артур Конті та Ембер Мідтандер. Директора школи зіграє Меттью Ліллард, добре знайомий шанувальникам горорів за "Криком".

До проєкту також долучилися знайомі шанувальникам Фленагана актори – Кейт Сігел, Рахул Колі та Майкл Трукко, а серед запрошених зірок є Гізер Грем.

Фленаган не лише продюсер

Майк Фленаган виступив сценаристом, шоуранером та виконавчим продюсером серіалу. Ба більше, він особисто поставив перший, другий, сьомий та восьмий епізоди. До режисерської команди також увійшли Кейт Сігел, Аксель Керолін, Кіра Седжвік і Хіромі Камата. Сам Стівен Кінг став одним із виконавчих продюсерів проєкту.

Нагадаємо, що вже цього тижня на Netflix виходить новий серіал "Монстр: Історія Ліззі Борден".



