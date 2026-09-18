Показала 80-річного тата й зворушливо привітала його: Кетрін Зета-Джонс поділилася сімейним фото

Батькові акторки, Девіду Джонсу, виповнилося 80 років – і він молодший за колишнього чоловіка акторки Майкла Дугласа, якому зараз 81.

На честь ювілею 56-річна зірка "Чикаго" та "Венздей" опублікувала в своєму Instagram тепле селфі з татом. На фото вони усміхаються, ймовірно, під час прогулянки на човні. У дописі Кетрін дуже тепло звернулася до батька.

З 80-річчям, тату! Люблю тебе всім серцем. Я найщасливіша дівчина у світі, що маю такого батька, як ти.

Девід Джонс святкував ювілей 17 вересня. І тут математика стає особливо цікавою: Майклу Дугласу нині 81 рік. Тобто чоловік Кетрін старший за її батька приблизно на рік.

Втім, для самої пари різниця у віці давно не тема для драматичного серіалу. Зета-Джонс і Дуглас одружені з 2000 року, виховують двох дітей і минулого року відзначили 25-річчя шлюбу.

Що відомо про батька Кетрін

Кетрін виросла в Уельсі разом із батьками та двома братами. Її батько Девід Джонс володів кондитерською фабрикою, а мама Патриція працювала швачкою.

Акторка регулярно згадує батьків у соцмережах. На День батька вона називала Девіда своїм "валлійським дивом" і писала, що пишається бути його донькою.

Зета-Джонс також неодноразово показувала батьків разом і вітала їх із річницями шлюбу. Подружжя прожило разом уже понад пів століття.

Раніше мережа обговорювала маму іншої голлівудської зірки – Пірса Броснана.