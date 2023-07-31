Актор "Охоронця" Кевін Костнер нібито "приїхав" до Києва: що насправді відбулося

До України 30 липня нібито "приїхала" відома зірка Голлівуду Кевін Костнер. Актор фільму "Охоронець" буцімто зустрівся з українським військовослужбовцем Михайлом Діановим. Проте насправді це виявився жарт.

Зауважте, оскароносний актор Кевін Костнер з початку російсько-української війни підтримав Україну та засудив криваву політику Кремля. За його словами, те, що відбувається зараз – це ганебна катастрофа. Костнер впевнений, що Путін відповідатиме за злочини проти України.

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"Кевін Костнер" приїхав до Києва

Про "візит" оскароносної зірки повідомив захисник "Азовсталі" та морпіх Михайло Діанов. Він опублікував світлину з підписом: "Впізнаєте?!". Українці не одразу впізнали Кевіна: "Той момент, коли Діанова впізнала, а Костнера ні", але пізніше прокоментували: "Наш Герой та Кевін Костнер. Дві зірки. Слава Україні!". Утім, уважні користувачі мережі звернули увагу, що актор дещо "змінився". Це й не дивно, адже на світлині – не він.



Михайло Діанов та "актор Кевін Костнер" / Фото з інстаграму Михайла Діанова

Пізніше в коментарі ТСН Діанов спростував новину про візит актора. Виявилося, у такий спосіб морпіх вирішив розіграти мережу, а на фото поруч із ним насправді його друг, який неабияк схожий на голлівудську зірку.