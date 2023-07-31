Актор "Охоронця" Кевін Костнер нібито "приїхав" до Києва: що насправді відбулося

31 липня 2023, 19:04
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Джерело:

Михайло Діанов

До України 30 липня нібито "приїхала" відома зірка Голлівуду Кевін Костнер. Актор фільму "Охоронець" буцімто зустрівся з українським військовослужбовцем Михайлом Діановим. Проте насправді це виявився жарт.

Зауважте, оскароносний актор Кевін Костнер з початку російсько-української війни підтримав Україну та засудив криваву політику Кремля. За його словами, те, що відбувається зараз – це ганебна катастрофа. Костнер впевнений, що Путін відповідатиме за злочини проти України.

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"Кевін Костнер" приїхав до Києва

Про "візит" оскароносної зірки повідомив захисник "Азовсталі" та морпіх Михайло Діанов. Він опублікував світлину з підписом: "Впізнаєте?!". Українці не одразу впізнали Кевіна: "Той момент, коли Діанова впізнала, а Костнера ні", але пізніше прокоментували: "Наш Герой та Кевін Костнер. Дві зірки. Слава Україні!". Утім, уважні користувачі мережі звернули увагу, що актор дещо "змінився". Це й не дивно, адже на світлині – не він. 


Михайло Діанов та "актор Кевін Костнер" / Фото з інстаграму Михайла Діанова

Пізніше в коментарі ТСН Діанов спростував новину про візит актора. Виявилося, у такий спосіб морпіх вирішив розіграти мережу, а на фото поруч із ним насправді його друг, який неабияк схожий на голлівудську зірку. 

Хто такий Кевін Костнер

Американський кіноактор, режисер, продюсер і музикант. У 1991 році отримав два Оскара – за найкращу режисуру і за найкращий фільм. Тричі володар премій "Золотий глобус" (1991, 2013, 2023 роки) і Еммі (2012 рік). Дебютував у кіно у віці 19 років у стрічці "Сіззл Біч". Першою більш-менш вдалою стала його робота 1985 року в фільмі "Сільверадо" режисера Лоуренса Кездана. У його творчому доробку понад 55 робіт як актора та близько 20 проєктів як продюсера та сценариста. З останніх відомих фільмів, у яких він брав участь: "Горизонт", "Ліга справедливості Зака Снайдера", "Дозволь йому піти", "Очима собаки", "Єлловстоун", "Гра Моллі", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".
Автор: Наталія Гулій